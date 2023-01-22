TOP những sao nam Hoa ngữ hóa thân thành thái giám ấn tượng nhất trên màn ảnh Cbiz: Vương Hạc Đệ tiếp tục được vinh danh

Năm vừa qua có thể nói là một năm đại thành công đối với cá nhân Vương Hạc Đệ.

Trong làng điện ảnh Cbiz, không ít những màn hóa trang tạo hình nhân vật đã tạo nên những thước phim kinh điển khiến người xem khó lòng có thể quên được. Một trong số đó có thể kể tới như nhân vật Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai,...Tuy nhiên, mới đây netizen đang tỏ ra cực kỳ phát sốt với tạo hình thái giám của các sao nam Hoa ngữ và màn hóa thân thành thái giám Tiêu Đạc của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Vương Hạc Đệ Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Vương Hạc Đệ một lần nữa khiến những khán giả yêu mến mình phải bất ngờ khi vào vai thành một thái giám vừa lạnh lùng nhưng không kém phần hài hước trong Phù Đồ Duyên.

Dù bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất ngay trước thềm lên sóng phim, song nam diễn viên trẻ lại làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Sở hữu gương mặt góc cạnh, cộng thêm thần thái lạnh lùng thế nên một số người còn cho rằng dường như anh chàng được sinh ra để biến nhân vật thái giám lên một tầm cao mới khi không ít người xem xong đều phải ấn tượng với hình ảnh thái giám do mỹ nam họ Vương thủ vai. Biên Trình Biên Trình - Ảnh: Internet Đảm nhận vai diễn Hoài Cát trong Thanh Bình Nhạc, Biên Trình cũng rất được khán giả yêu thích qua chuyện tình éo le giữa chàng thái giám và cô công chúa xinh đẹp. Không sở hữu thần thái ngầu như Vương Hạc Đệ nhưng Biên Trình vẫn biết cách gây ấn tượng với người xem nhờ tài năng diễn xuất của mình.

Sao nhí đình đám đã thành công gây ấn tượng với khán giả khi hóa thân thành một thái giám có tính cách ôn nhu, tao nhã, tài hoa, giỏi thư pháp và hội họa. Vương Mậu Lôi Vương Mậu Lôi - Ảnh: Internet Thêm một thái giám nổi bật trên màn ảnh nhỏ Cbiz phải kể đến màn hóa thân của Vương Mậu Lôi trong Diên Hy Công Lược. Trong phim, nam diễn viên hóa thân thành Viên Xuân Vọng - kẻ đem lòng yêu thầm An Lạc dù trước đó cả hai từng kết nghĩa huynh muội. Sau này khi Ngụy Anh Lạc trở thành phi tần của Càn Long, nhân vật này đã hắc hóa thành phản diện. Màn diễn xuất của Vương Mậu Lôi đã thành công để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem bộ phim này.

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