Chỉ cần 5 năm Vương Hạc Đệ sẽ có sự nghiệp sánh ngang với những gì Tiêu Chiến đang có.

Không ai có thể phủ nhận được rằng, thành công của Thương Lan Quyết đã góp phần đưa Vương Hạc Đệ tiến vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. Không có chỉ độ nổi tiếng tăng, giá trị thương mại thăng hạng với việc nam diễn viên luôn là cái tên vàng được các nhãn hãng cũng như đoàn làm việc chọn mặt gửi vàng cho các sản phẩm của họ.

Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xuất hiện một bài viết khiến dân tình tranh cãi dữ dội. Theo đó, người này cho rằng với đà phát triển ngày càng nhanh này, chỉ mất 5 năm Vương Hạc Đệ có thể đạt với trình sức nóng của Tiêu Chiến hiện tại. Điều này cũng khá hợp lý bởi Vương Hạc Đệ như đã nói ở trên đang có sự thăng tiến đến chóng mặt.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chuyện này rất có thể xảy ra. Bởi lẽ trước khi Thương Lan Quyết lên sóng, Vương Hạc Đệ luôn phải nhận về những lời chê bai về cả diễn xuất và tạo hình. Tuy nhiên, nhờ bộ phim hợp tác cùng Ngu Thư Hân, anh chàng đã vươn mình mạnh mẽ.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến trong thời gian vừa rồi cũng có khá ít phim được lên sóng nhưng vẫn giữ được nhiệt độ cực cao. Mỗi động thái của anh chàng đều được công chúng chú ý, thậm chí sức hút của anh chàng vẫn tỏ ra vượt trội so với các sao nam khác.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ chưa thể so với Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến năm xưa. Chính vì vậy, nàng mỹ nam họ Vương cũng phải mất thêm rất nhiều thời gian mới có thể đuổi kịp đàn anh. Ngoài ra, Vương Hạc Đệ cũng cần thêm một bộ phim bạo nữa để củng cố địa vị của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-chi-ra-khoang-thoi-gian-chinh-xac-vuong-hac-e-ung-ngang-hang-voi-tieu-chien-547465.html