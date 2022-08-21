Sau màn trình diễn trong Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2, Tô Hữu Bằng đã trở thành cái tên chiếm lĩnh mục tìm kiếm trên các diễn đàn mạng xứ Trung.

Trang iFeng đưa tin, vào ngày 20/8 vừa qua, Tô Hữu Bằng đã trình diễn hai ca khúc Yêu và Chuồn Chuồn Đỏ trong show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2. Được biết, đây là ca khúc nổi tiếng trong những năm 1990 của nhóm Tiểu Đội Hổ bao gồm các thành viên là anh, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long.

Tô Hữu Bằng gây sốt với màn trình diễn trong Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2 - Ảnh: Internet

Dưới sân khấu trường quay, nhiều khán giả đã vô cùng bồi hồi và xúc động khi xem Tô Hữu Bằng trình diễn các ca khúc cũ, đồng thời cổ vũ cuồng nhiệt cho nam tài tử. Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen "có cánh" cho Tô Hữu Bằng và chia rẻ rầm rộ video ghi lại màn trình diễn của anh.

Ngay trong đêm, từ khóa "Sao Tô Hữu Bằng trẻ mãi thế?" đã lọt vào top những từ khóa được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo vào ngày 20/8. Người hâm mộ cũng đăng tải những bức ảnh so sánh nhan sắc thuở niên thiếu của nam tài tử với anh của hiện tại và nhận xét nụ cười hiền lành, đường nét thư sinh vẫn nguyên như vậy dù nhiều năm đã trôi qua.

Khán giả cùng hòa vào màn trình diễn của Tô Hữu Bằng - Ảnh: Internet

Màn trình diễn trong Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2 đánh dấu sự trở lại của Tô Hữu Bằng sau 2 năm vắng bóng. Nam tài tử là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự trông đợi nhất từ công chúng bên cạnh Lâm Phong, Ngô Trác Hy hay Mike Angelo.

Năm 16 tuổi, Tô Hữu Bằng gia nhập làng giải trí dưới vai trò ca sĩ nhóm Tiểu Đội Hổ. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển sang đóng phim và thành danh nhờ vai diễn Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Cách Cách, kế sau đó là Tân Dòng Sông Ly Biệt, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003...

Hoàn Châu Cách Cách: Không phải Châu Kiệt, bạn thân của Tô Hữu Bằng mới là lựa chọn đầu tiên được nhắm vào vai Nhĩ Khang? Châu Kiệt không phải là gương mặt được lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Nhĩ Khang trong "Hòan Châu Cách Cách". Vào thời điểm Hoàn Châu Cách Cách tiến hành casting, đoàn làm phim đã nhắm ngay Ngô Kỳ Long với vai Nhĩ Khang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/to-huu-bang-khien-mxh-soi-suc-ngay-tai-xuat-sau-2-nam-vang-bong-494078.html