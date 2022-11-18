'Tình tin đồn' của Lưu Khải Uy chính thức có động thái mới về tin đồn hẹn hò

Sao quốc tế 18/11/2022 08:35

"Bạn thân Dương Mịch" lần đầu lên tiếng chính thức về tin đồn hẹn hò với Lưu Khải Uy, .

Thời gian gần đây, chuyện Lưu Khải Uy và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong hẹn hò nhận được sự quan tâm và bình luận của đông đảo dân mạng Trung Quốc. 

Tin đồn được dấy lên khi ngày 14/11, Lưu Khải Uy và bạn gái mới cùng đi tới một ngôi chùa ở Hàng Châu (Trung Quốc). Nhiều cư dân mạng tìm ra danh tính bạn gái mới của tài tử là nữ diễn viên, MC Lý Hiểu Phong. Bằng chứng là chiếc mũ trong 2 tấm ảnh y hệt nhau, dáng người và tạo hình cũng tương đồng.

'Tình tin đồn' của Lưu Khải Uy chính thức có động thái mới về tin đồn hẹn hò - Ảnh 1

Mới đây, nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã có động thái chính thức trước tin đồn này. Theo đó, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận trước nghi vấn cô đang hẹn hò với chồng cũ của Dương Mịch - Lưu Khải Uy. Phía nữ diễn viên khẳng định thông tin hẹn hò đang đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật.

'Tình tin đồn' của Lưu Khải Uy chính thức có động thái mới về tin đồn hẹn hò - Ảnh 2

Cụ thể, phóng viên của Sina Entertainment đã liên hệ với phòng làm việc của Lý Hiểu Phong để hỏi về chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, đại diện nữ diễn viên lên tiếng bác bỏ và cho biết: "Tin đồn là không đúng".

Được biết, Lý Hiểu Phong đang hợp tác với Dương Mịch trong phim truyền hình "Định luật 80/20 của tình yêu". Theo truyền thông, trong phim cả hai đóng vai là bạn thân của nhau và ngoài đời mối quan hệ đồng nghiệp của Lý Hiểu Phong và Dương Mịch cũng vô cùng tốt đẹp dù dù cho tin đồn nổ ra.

'Tình tin đồn' của Lưu Khải Uy chính thức có động thái mới về tin đồn hẹn hò - Ảnh 3

Nhiều cư dân mạng cho rằng đoàn làm phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đang cố lôi Lý Hiểu Phong vào ồn ào tình ái để quảng bá cho bộ phim. 

Lý Hiểu Phong cao 1m74 và có vóc dáng chẳng khác gì người mẫu với phong cách trẻ trung và ngoại hình vô cùng nổi bật. Cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh vào năm 2013. 

'Tình tin đồn' của Lưu Khải Uy chính thức có động thái mới về tin đồn hẹn hò - Ảnh 4

Cả hai có với nhau một con trai nhưng đã đường ai nấy đi sau vài năm chung sống. Lý Hiểu Phong vừa là MC kiêm diễn viên, một số bộ phim có sự tham  gia của nữ diễn viên như Giải quyết trong năm, Thợ săn, Mùi hoa tiêu...

Trong khi đó, Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Sau 4 năm kết hôn, năm 2018 họ xác nhận đã chính thức chia tay. Từ đó đến nay, chuyện tình cảm của cả hai càng gây chú ý.

'Tình tin đồn' của Lưu Khải Uy chính thức có động thái mới về tin đồn hẹn hò - Ảnh 5

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Lý Hiểu Phong Lưu Khải Uy hẹn hò sao hoa ngữ

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