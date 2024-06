Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2024: Tiêu Chiến hiếm khi đi du lịch sau khi kết thúc việc quay phim, Vương Nhất Bác gần đây đội tóc giả?

5. Tiêu Chiến hiếm khi đi du lịch sau khi kết thúc việc quay phim. Gần đây, anh ấy sẽ bay đến Thượng Hải để bổ sung một loạt tài liệu quay chụp của thương hiệu. Sau khi hoàn thành, anh ấy sẽ trực tiếp đến phim trường để chuẩn bị cho việc quay một bộ phim mới.

6. Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình hồi hộp gay cấn "Tiểu Thành Hoán Nhật" và sẽ sớm gia nhập đoàn phim.

7. Mật khẩu tài khoản studio của Cúc Tịnh Y đã bị công ty thay đổi, hai bên đã công khai đối đầu với nhau. Cô vẫn nhất quyết không gia hạn hợp đồng, trong thời gian này công ty sẽ sắp xếp rất nhiều bài viết tiêu cực cho cô. Đa số là về việc phẫu thuật thẩm mỹ và diễn xuất kém; về đời tư của cô rất trong sạch và không có thông tin bẩn nào.

8. Lý do ngoại hình La Vân Hi gây tranh cãi trong "Nhan Tâm Ký" là do quá gầy, anh ấy cố gắng tăng cân bất thành. Hầu như dựa vào chỉnh sửa để cải thiện hiệu quả thị giác.

9. Vương An Vũ và Đặng Vi đang cạnh tranh vai nam chính trong 1 bộ hiện đại chức nghiệp. Nữ chính đang liên hệ với Vương Sở Nhiên.

10. Gần đây mỗi lần Vương Nhất Bác xuất hiện trong đều đội tóc giả.

11. Hoắc Kiến Hoa hy vọng có thể nổi tiếng trở lại ở Đại Lục thông qua "Câu Chuyện Hoa Hồng" nên tiếp thị không ngừng nghỉ trong những ngày qua.

12. Trần Nghiên Hi rất muốn tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng quan hệ và tài nguyên, nhưng Trần Hiểu lại không mấy hứng thú với khía cạnh này. Vì vậy Trần Nghiên Hi đã chủ động đảm nhận các nhiệm vụ xã hội và muốn cùng Trần Hiểu phấn đấu để có nhiều cơ hội hơn.

13. Khi Vương Hạc Đệ đọc kịch bản gặp phải chữ mà mình không biết sẽ đánh dấu nhờ trợ lí kiểm tra giúp.

14. Lưu Hạo Nhiên đang có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ nhưng danh tiếng lại bị tổn hại, ngành công nghiệp không đánh giá cao nỗ lực của anh. Anh cần phải làm việc một cách chân thành.

15. Vương Tổ Lam đặt ra mức tiền tiêu vặt cố định cho vợ hàng tháng và anh sẽ kiểm tra cẩn thận chi tiết từng khoản chi.