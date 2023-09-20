'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng xuất hiện với nhan sắc gây thương nhớ, phong cách thì như gái đôi mươi

Khi xuất hiện tại sân bay, Lý Nhược Đồng đã khiến cư dân mạng 'choáng ngợp' khi sở hữu nhan sắc và thân hình vạn người mê.
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Mới đây, Lý Nhược Đồng nhận nhiều lời khen về sắc vóc khi xuất hiện tại sân bay. Nữ diễn viên diện áo thun bó sát màu xám, tóc duỗi, vóc dáng mảnh mai. Trên mạng xã hội Weibo, netizen khen gợi cả khuôn mặt lẫn dáng người của Lý Nhược Đồng đều giống thời đóng Tiểu Long Nữ 30 năm trước.
Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt kém tự nhiên, ngôi sao họ Lý vẫn giữ được nét thanh tú, xinh đẹp, ít nếp nhăn tuổi tác. Ngoài ra cô còn sở hữu vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo con kiến săn chắc, cơ bụng số 11 khiến các cô gái đôi mươi phải ghen tỵ.
Được biết, Lý Nhược Đồng duy trì thói quen tập yoga suốt 20 năm qua. Yoga là bài tập giúp tăng cường trao đổi chất, rất tốt cho cơ thể, đồng thời, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Đặc biệt, còn kiểm soát chế độ ăn để không nạp vào cơ thể quá nhiều năng lượng.
Lý Nhược Đồng, sinh năm 1966, nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác như Đại nội mật thám, Thành phố yêu thú, Hỏa thiêu Hồng Liên Tự...
Cô từng trải qua cuộc tình nhiều đau khổ, thiệt thòi với doanh nhân Quách Ứng Tuyền trước khi lựa chọn cuộc sống một mình. Ở tuổi 57, mỹ nhân xứ hương cảng cô độc thân nhưng hạnh phúc, vui tươi. Cô dành thời gian tham gia hoạt động showbiz và chăm chỉ tập thể thao để thể chất khỏe mạnh.