'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng xuất hiện với nhan sắc gây thương nhớ, phong cách thì như gái đôi mươi

Mới đây, Lý Nhược Đồng nhận nhiều lời khen về sắc vóc khi xuất hiện tại sân bay. Nữ diễn viên diện áo thun bó sát màu xám, tóc duỗi, vóc dáng mảnh mai. Trên mạng xã hội Weibo, netizen khen gợi cả khuôn mặt lẫn dáng người của Lý Nhược Đồng đều giống thời đóng Tiểu Long Nữ 30 năm trước.

Lý Nhược Đồng nhận nhiều lời khen về sắc vóc khi xuất hiện tại sân bay.

Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt kém tự nhiên, ngôi sao họ Lý vẫn giữ được nét thanh tú, xinh đẹp, ít nếp nhăn tuổi tác. Ngoài ra cô còn sở hữu vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo con kiến săn chắc, cơ bụng số 11 khiến các cô gái đôi mươi phải ghen tỵ.