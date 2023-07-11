Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi

Sao quốc tế 11/07/2023 11:36

Nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ ở tuổi 56 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Lý Nhược Đồng đi dạo chợ đêm Hoành Điếm. Cô nếm thử những món ăn nhẹ, mỉm cười và vẫy tay chào ống kính, sau đó dừng chân tại một địa điểm bán con ếch bóng bay và mua tặng cho một bé gái quả bóng. Diễn viên mặc đồ jean kết hợp áo thun trắng, tóc dập xù bới cao. Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi.

Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi - Ảnh 1
Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc Lý Nhược Đồng vẫn không hề mờ nhạt. 

Những ai là fan của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, nhất định sẽ rất ấn tượng với vai diễn Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thủ vai. Vai Tiểu Long Nữ của cô năm đó được đánh giá là thành công nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Nhược Đồng còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ, Võ Đang, Đại Tống Truyền Kỳ...

Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi - Ảnh 2
Bóng lưng của nàng Tiểu Long Nữ khiến người ta cứ ngỡ cô chỉ mới độ đôi mươi. 

Hiện nay, dù không còn tham gia quá nhiều dự án phim nhưng chủ đề về nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn chưa bao giờ hết "hot". Ở tuổi 57, nàng mỹ nhân vẫn được khen ngợi có vóc dáng chuẩn, giàu sức sống và đặc biệt là mặt mộc rất đẹp.

Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi - Ảnh 3
Nhan sắc của Lý Nhược Đồng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ dù không xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh. 

Diễn viên rất coi trọng chế độ ăn kiêng và tập thể dục điều độ. Cô giữ được vóc dáng cân đối trong nhiều năm nhờ tập thể dục và duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Trên mạng xã hội Weibo, cô thường xuyên đăng tải video tập thể dục, hướng dẫn cách tập để giữ thân hình không mỡ thừa, cổ "thiên nga" và vòng ba "trái đào".

Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi - Ảnh 4
Khó mà nhận ra nữ diễn viên nay đã gần 60 tuổi. 

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, nổi tiếng ở Hong Kong đầu thập niên 1990.Mấy năm nay, cô hoạt động tích cực trong showbiz Trung Quốc, tham gia nhiều gameshow và sự kiện, đóng quảng cáo. Hiện cô ít đóng phim, chủ yếu vào vai phụ nhưng luôn thu hút sự quan tâm mỗi lần tái xuất. Ngay cả vai khách mời trong phim Trần tình lệnh chiếu năm 2019 cũng mang về cho cô những lời có cánh.

Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi - Ảnh 5
 
Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi - Ảnh 6
Nhan sắc Lý Nhược Đồng thuở mới vào nghề.
Điểm qua Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp' ở nhiều phiên bản, đâu mới là 'Cô Cô' xinh đẹp và tệ nhất?

Điểm qua Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp' ở nhiều phiên bản, đâu mới là 'Cô Cô' xinh đẹp và tệ nhất?

Phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" không chỉ được dựng thành phim truyền hình mà còn được làm lại hơn 10 lần, vậy nên tạo hình của nhân vật được khán giả quan tâm rất nhiều, đặc biệt là nhân vật nữ chính Tiểu Long Nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhược Đồng Thần Điêu Đại Hiệp Tiểu Long Nữ phim hoa ngu sao Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Điểm qua Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp' ở nhiều phiên bản, đâu mới là 'Cô Cô' xinh đẹp và tệ nhất?

Điểm qua Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp' ở nhiều phiên bản, đâu mới là 'Cô Cô' xinh đẹp và tệ nhất?

Nhan sắc mặn mà của 'Tiểu Long Nữ' Phạm Văn Phương ở tuổi 52 khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ

Nhan sắc mặn mà của 'Tiểu Long Nữ' Phạm Văn Phương ở tuổi 52 khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ

Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57

Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ

Fan phát sốt trước mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp hoàn hảo của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Fan phát sốt trước mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp hoàn hảo của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 50 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn