Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi

Nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ ở tuổi 56 khiến nhiều người ngỡ ngàng.
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Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Lý Nhược Đồng đi dạo chợ đêm Hoành Điếm. Cô nếm thử những món ăn nhẹ, mỉm cười và vẫy tay chào ống kính, sau đó dừng chân tại một địa điểm bán con ếch bóng bay và mua tặng cho một bé gái quả bóng. Diễn viên mặc đồ jean kết hợp áo thun trắng, tóc dập xù bới cao. Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi.
Những ai là fan của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, nhất định sẽ rất ấn tượng với vai diễn Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thủ vai. Vai Tiểu Long Nữ của cô năm đó được đánh giá là thành công nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Nhược Đồng còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ, Võ Đang, Đại Tống Truyền Kỳ...
Hiện nay, dù không còn tham gia quá nhiều dự án phim nhưng chủ đề về nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn chưa bao giờ hết "hot". Ở tuổi 57, nàng mỹ nhân vẫn được khen ngợi có vóc dáng chuẩn, giàu sức sống và đặc biệt là mặt mộc rất đẹp.
Diễn viên rất coi trọng chế độ ăn kiêng và tập thể dục điều độ. Cô giữ được vóc dáng cân đối trong nhiều năm nhờ tập thể dục và duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Trên mạng xã hội Weibo, cô thường xuyên đăng tải video tập thể dục, hướng dẫn cách tập để giữ thân hình không mỡ thừa, cổ "thiên nga" và vòng ba "trái đào".
Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, nổi tiếng ở Hong Kong đầu thập niên 1990.Mấy năm nay, cô hoạt động tích cực trong showbiz Trung Quốc, tham gia nhiều gameshow và sự kiện, đóng quảng cáo. Hiện cô ít đóng phim, chủ yếu vào vai phụ nhưng luôn thu hút sự quan tâm mỗi lần tái xuất. Ngay cả vai khách mời trong phim Trần tình lệnh chiếu năm 2019 cũng mang về cho cô những lời có cánh.