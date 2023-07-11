Lý Nhược Đồng khoe sắc vóc như 'gái đôi mươi' dù đã gần 60 tuổi

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Lý Nhược Đồng đi dạo chợ đêm Hoành Điếm. Cô nếm thử những món ăn nhẹ, mỉm cười và vẫy tay chào ống kính, sau đó dừng chân tại một địa điểm bán con ếch bóng bay và mua tặng cho một bé gái quả bóng. Diễn viên mặc đồ jean kết hợp áo thun trắng, tóc dập xù bới cao. Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi.

Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc Lý Nhược Đồng vẫn không hề mờ nhạt.

Những ai là fan của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, nhất định sẽ rất ấn tượng với vai diễn Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thủ vai. Vai Tiểu Long Nữ của cô năm đó được đánh giá là thành công nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Nhược Đồng còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ, Võ Đang, Đại Tống Truyền Kỳ...