Điểm qua Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp' ở nhiều phiên bản, đâu mới là 'Cô Cô' xinh đẹp và tệ nhất?

Phan Nghinh Tử

Hai nàng Tiểu Long Nữ phiên bản 1983 và 1984

Sau đó năm 1984, Đài Loan cũng làm một bản Thần điêu đại hiệp và chọn Phan Nghinh Tử vào vai. Tuy nhiên bộ phim có phần mờ nhạt và không để lại ấn tượng sâu sắc với công chúng. Phan Nghinh Tử cũng là một trong những nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật được công nhận lúc đó, nhưng nét đẹp ngây thơ có phần đài các, cộng thêm tạo hình trang phục rườm rà của cô khiến cho người xem có cảm giác giống một nàng công chúa hơn. Tuy nhiên, đây cũng là đặc điểm thường thấy ở các bộ phim cổ trang Đài Loan.

Lý Nhược Đồng

Tạo hình chinh phục cả những khán giả khó tính của Lý Nhược Đồng

Nhắc đến vai diễn Tiểu Long Nữ của Thần điêu đại hiệp, có lẽ khán giả sẽ nhớ nhất phiên bản do Lý Nhược Đồng thủ vai. Thậm chí, cái bóng của cô lớn đến mức các nữ diễn viên sau này gần như bị lu mờ, trừ Lưu Diệc Phi may mắn có nhan sắc thanh thuần thoát tục mới có thể so kè cùng đàn chị của mình. Mặc dù tạo hình của Lý Nhược Đồng khá đơn giản, từ kiểu tóc cho đến trang phục nhưng cô lại được xem là Tiểu Long Nữ giống với nguyên tác nhất.

Ngô Thanh Liên

Ngô Thanh Liên bị khán giả chê thậm tệ vì tạo hình sai nguyên tác

Cũng là bản Thần điêu đại hiệp năm 1998, Ngô Thanh Liên cũng được ưu ái vào vai Tiểu Long Nữ. Tưởng có thể nổi bật hơn đàn em, nhưng Ngô Thanh Liên lại bị khán giả chê thậm tệ. Chưa bàn đến diễn xuất không mấy nổi bật của Ngô Thanh Liên, chỉ riêng trang phục màu đen của Tiểu Long Nữ cũng đủ khiến khán giả bức xúc, đặc biệt là fan của truyện kiếm hiệp Kim Dung không hài lòng. Hơn thế nữa, kiểu tóc cũng bị ném đá, không phù hợp với vai diễn “Cô Cô” thoát tục. Cũng vì tạo hình quá khác biệt, Dương Bội Bội từng bị Kim Dung cấm không cho dựng phim từ các tác phẩm của ông.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi vô cùng xinh đẹp tựa như thần tiên khi hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ

Phiên bản năm 2006 với sự hợp tác của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá là khá thành công. Lưu Diệc Phi vô cùng xinh đẹp tựa như thần tiên khi hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ, từ đó đến giờ nữ diễn viên vẫn được khán giá gọi bằng cái tên yêu mến “thần tiên tỷ tỷ”. Mọi cử chỉ hành động của cô đều toát ra nét thanh thuần “thoát tục” cùng ánh mắt ngây thơ.

Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp lại chưa được đánh giá cao. Một số cảnh võ thuật khán giá nhận xét rằng nó chưa đủ mạnh mẽ, giống như một diễn viên múa với trang phục rườm rà, biểu cảm có phần hơi “đơ” chưa lột tả được sự mạnh mẽ của những pha võ thuật.

Tiểu Long Nữ là một vai diễn biểu tượng cho phim cổ trang kiếm hiệp màn ảnh Hoa ngữ

Có thể nói, Tiểu Long Nữ là một vai diễn biểu tượng cho phim cổ trang kiếm hiệp màn ảnh Hoa ngữ. Như một quy luật bất thành văn trong giới điện ảnh, chỉ cần đóng phim chuyển thể của Kim Dung sẽ đạt được danh tiếng lớn, có cơ hội trở thành sao hạng A. Giống như Tiểu Long Nữ đã trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi.

Bởi sự yêu mến của khán giả với ngòi bút Kim Dung cùng hình ảnh đẹp của Tiểu Long Nữ mà ông thêu dệt, nên tiêu chuẩn của khán giả cho nhân vật khi đưa lên màn ảnh cũng khắt khe và cầu kì, tạo thành áp lực lớn cho diễn viên khi hóa thân thành nhân vật. Mỗi diễn viên được chọn vào vai Tiểu Long Nữ đều hy vọng mình được khán giả nhớ đến vì sự xuất sắc, chứ không phải là vì tạo hình hay diễn xuất tệ hại.