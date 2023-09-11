'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tái hiện lại vai diễn đình đám sau 28 năm, U60 vẫn khí chất ngời ngời

Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp và đây trở thành vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô

Lý Nhược Đồng ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp và đây trở thành vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô.

Đáng nói, cộng tác cùng cô trong dự án lần này là nam diễn viên Lữ Tụng Hiền, thể hiện vai Lệnh Hồ Xung kinh điển của bản thân. Đều cùng sinh năm 1966, Lữ Tụng Hiền cũng ghi điểm với trạng thái phong độ, khỏe khoắn và gần như không già đi quá nhiều. Cả hai tạo nên màn "gấp đôi visual" đầy bất ngờ mà khán giả không lường trước, song cả hai đều là những diễn viên đình đám trong thế giới phim của Kim Dung.

Mới đây, Lý Nhược Đồng đã đăng tải hàng loạt ảnh hậu trường ghi hình quảng cáo cho một tựa game mang tên Thế Giới Kiếm Hiệp 3, trong đó cô được lựa chọn thể hiện vai nổi tiếng nhất của mình - Tiểu Long Nữ. Sau khi đăng bộ ảnh, Lý Nhược Đồng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nét tươi trẻ, khí chất "không tuổi" của mình dù đang ở ngưỡng U60.

Đáng nói, cộng tác cùng cô trong dự án lần này là nam diễn viên Lữ Tụng Hiền, thể hiện vai Lệnh Hồ Xung kinh điển của bản thân.

Cả hai tạo nên màn "gấp đôi visual" đầy bất ngờ mà khán giả không lường trước.

Lý Nhược Đồng được xem là diễn viên thể hiện vai Tiểu Long Nữ thành công nhất. Dù đã qua thời thanh xuân rất lâu, nhưng ở lần hóa thân này cô vẫn được nhãn hàng yêu thích và lựa chọn hợp tác.

Dù đã qua thời thanh xuân rất lâu, nhưng ở lần hóa thân này cô vẫn được nhãn hàng yêu thích và lựa chọn hợp tác.

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Nhược Đồng thuộc nhóm sao nữ nổi bật của Hoa ngữ. Sắp trải qua tuổi 60 nhưng cô vẫn có lối sống vô cùng khỏe mạnh, dùng chế độ ăn khoa học và thể dục, yoga để duy trì nhan sắc. Khán giả nhận xét, Lý Nhược Đồng là nữ diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ vẫn giữ được khí chất, dung mạo trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Ảnh minh họa: Internet

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, là gương mặt được khán giả Châu Á yêu thích. Cô từng làm tiếp viên hàng không trước khi đầu quân cho một công ty giải trí vào năm 1990 và để lại nhiều ấn tượng với các vai diễn đình đám. Tuy nhiên, Lý Nhược Đồng lại chọn cách rút lui khỏi giới giải trí và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, là gương mặt được khán giả Châu Á yêu thích.

Hơn 10 năm bên đại gia Quách Ứng Tuyền không cho mình được danh phận, cuộc tình của Lý Nhược Đồng tan vỡ khiến cô rơi vào chứng bệnh trầm cảm. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, năm 2019, thần tiên tỉ tỉ khiến khán giả “nức lòng” khi trở lại màn ảnh nhỏ trong loạt vai diễn khách mời. Với phim ảnh, cô gọi đó mới chính là tình yêu vĩnh cửu của mình.