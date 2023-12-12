Tiêu Chiến vướng nghi vấn đang thầm công khai 'bạn gái', cùng nhau hạnh phúc đón 'tuyết đầu mùa'?

Mới đây, Tiêu Chiến khiến MXH dậy sóng khi đăng tải bức ảnh chụp người tuyết kèm dòng trạng thái "tuyết đầu mùa". Đáng chú ý, trong bức ảnh, người tuyết của nam diễn viên có biểu tượng trái tim trên ngực khiến nhiều người cho rằng phải chăng sao nam sinh năm 1991 đang ẩn ý chuyện đã có "tình yêu".

Hiện, vẫn chưa rõ địa điểm cụ thể Tiêu Chiến chụp bức ảnh trên. Nhiều người dự đoán, nam diễn viên đang ngắm tuyết tại nhà riêng, hoặc ở phim trường ghi hình cho dự án mới. Còn về thông tin sao nam phim Trần Tình Lệnh có bạn gái hiện vẫn chỉ dừng lại ở đồn đoán của netizen, chính chủ chưa lên tiếng phản hồi.

Trước đó, Tiêu Chiến từng vướng nghi vấn hẹn hò với Dương Tử, thậm chí còn có thông tin hai người sống chung một nhà. Tại thời điểm mới nổ ra tin đồn, cả hai bên đều không lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, sau đó, Dương Tử trong một lần phỏng vấn buộc phải lên tiếng thanh minh, bày tỏ hy vọng công chúng đủ tỉnh táo và lý trí, biết phân biệt rạch ròi giữa đời thực và phim ảnh.

Về phía Tiêu Chiến, anh vẫn lựa chọn im lặng tới cùng, không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1991 vừa xuất hiện trong một sự kiện tại Singapore và ngay lập tức gây choáng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong bộ vest đen. Nam diễn viên Trần tình lệnh lần nữa chứng tỏ sức hút bản thân trên phạm vi toàn cầu.

Được biết, Tiêu Chiến vừa đóng máy bộ phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu 2024 của đạo diễn Từ Khắc, bộ phim được kỳ vọng sẽ oanh tạc phòng vé Hoa ngữ vào năm sau.

Hiện tại, anh đang bận rộn hoàn thành lịch trình quảng cáo dày đặc tại Trung Quốc và quốc tế, sau đó sẽ quay bộ phim Tàng Hải truyện.