Diễn viên nữ 'hợp tác' cùng Tiêu Chiến ở Tàng Hải Hí Lân, người hâm mộ đồng loạt phản đối vì lý do này

Nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi vừa xác nhận sẽ sánh đôi cùng Tiêu Chiến trong Tàng Hải Hí Lân.

Trong năm 2023, Tiêu Chiến có đến 3 bộ phim được lên sóng là Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi, giúp nam diễn viên thu về không ít thành tích để củng cố sự nghiệp. Hiện tại, sau khi quay xong Anh Hùng Xạ Điêu, Tiêu Chiến tiếp tục vào đoàn Tàng Hải Hí Lân (Tàng Hải Truyện). Nam diễn viên thu về không ít thành tích để củng cố sự nghiệp. Hiện Tiêu Chiến tiếp tục vào đoàn Tàng Hải Hí Lân (Tàng Hải Truyện). Theo thông tin vừa được cập nhật, tên của Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi đã được cập nhật trên trang douban của phim. Trước đó, có một số tin đồn người 'nên duyên' cùng Tiêu Chiến trong Tàng Hải Hí Lân là Lý Nhất Đồng, Kim Thần,... nhưng có vẻ tất cả đều từ chối, không đi đến được thỏa thuận hợp tác cuối cùng.

Tên của Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi đã được cập nhật trên trang douban của phim. Việc Trương Tịnh Nghi đảm nhận vai nữ chính trong đại IP cổ trang này cũng khiến người hâm mộ của Tiêu Chiến không mấy hài lòng, nhiều người ra sức phản đối. Theo đó, họ cho rằng Trương Tịnh Nghi không phù hợp tạo hình cổ trang, khả năng diễn xuất kém. Bên cạnh đó, bộ phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa rating không mấy khả quan, người hâm mộ của nam 'đỉnh lưu' lo lắng thành tích phim của anh sẽ bị ảnh hưởng. Người hâm mộ của Tiêu Chiến không mấy hài lòng khi Tiêu Chiến đảm nhận vai nữ chính. Nhiều người cho rằng Trương Tịnh Nghi không hợp với tạo hình cổ trang. Ngoài Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi, Tàng Hải Hí Lân còn có sự góp mặt của hàng loạt diễn viên như Hồ Tĩnh, Vịnh Mai, Bùi Giai Hân, Châu Kỳ, Hoàng Giác, Lương Siêu,...

Tàng Hải Hí Lân (Tàng Hải Truyện) được viết bởi tác giả Nam Phái Tam Thúc, thuộc thể loại bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm,... Nội dung tập trung kể về nam chính Uông Tạng Hải (Tiêu Chiến thủ vai). Cụ thể, Uông Tàng Hải là con trai của Khâm thiên giám chính, phải chứng kiến cảnh toàn môn bị diệt từ khi còn bé. Mang trong mình huyết hải thâm thù, hắn kiềm chế bộc lộ tài năng của mình. 10 năm sau, hắn trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân. Từ dinh thự hầu tước đến triều đình, từ cố vấn dân sự thành phụ tá trong cung điện, Uông Tàng Hải âm thầm tiến lên trong cơn bão quyền lực đầy sóng gió. Cuối cùng khi đã có cơ hội trả thù thì lại phát hiện mình chỉ vừa thấy phần nổi của tảng băng chìm. Vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng Uông Tàng Hải đã vạch trần âm mưu, bảo vệ đất nước và những người thân yêu bên cạnh mình. Tàng Hải Hí Lân (Tàng Hải Truyện) được viết bởi tác giả Nam Phái Tam Thúc, thuộc thể loại bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm. Được biết, đạo diễn của Tàng Hải Hí Lân là Trịnh Tiểu Long, người làm nên thành công các tuyệt tác Chân Hoàn Truyện, Đám Cưới Vàng. Phim dự kiến khai máy vào 30/12 tại Hoành Điếm và sẽ là đoàn phim lớn nhất trong năm 2024 với quy mô, đầu tư, số nhân viên hậu kỳ khổng lồ. Dự án sẽ được quay trong 150 ngày (khoảng 5 tháng).

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