Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền

Sao quốc tế 04/12/2023 09:02

Fan của Tiêu Chiến có thể nói vô cùng vui mừng khi anh chàng tiếp tục xác lập thành tích khủng.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, anh là nam diễn viên có lượng fan đông đảo bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Tên tuổi của Tiêu Chiến vụt sáng và vươn lên trở thành đỉnh lưu, nạp lượng fan khủng sau thành công của Trần Tình Lệnh. Ngoài sự đa tài khi có thể đóng phim và tham gia ca hát thì ngoại hình thu hút cũng chính là điểm mạnh của Tiêu Chiến. Mới đây, anh còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi khẳng định được 'vị thế' của mình trong dàn 'đỉnh lưu' bằng việc xác lập chuỗi thành tích khủng 5 năm liên tiếp.

Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 1
Tiêu Chiến là nam diễn viên có lượng fan đông đảo bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại.
Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 2
 Nam diễn viên vươn lên trở thành đỉnh lưu và thu nạp lượng fan khủng sau thành công của Trần Tình Lệnh.
Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 3
 Ngoại hình thu hút cũng chính là điểm mạnh của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 4
Tiêu Chiến xác lập chuỗi thành tích khủng 5 năm liên tiếp.

Cụ thể, Tiêu Chiến đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Most Handsome Face 2023 (Gương mặt đẹp trai nhất 2023) do Stats Poll Awards tổ chức. Được biết đây là năm thứ 5 liên tiếp nam diễn viên được chọn làm Người đẹp trai nhất thế giới. Thông tin này nhận nhiều chú ý đáng kể của công chúng và khiến fan của nam diễn viên cực kỳ tự hào.

Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 5
Tiêu Chiến đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Most Handsome Face 2023 (Gương mặt đẹp trai nhất 2023).
Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 6
Đây là năm thứ 5 liên tiếp nam diễn viên được chọn làm Người đẹp trai nhất thế giới.

Vừa qua, nam diễn viên đã khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" vì nhan sắc vô cùng điển trai khi xuất hiện trong một sự kiện ở Singapore. Hiện tại, Tiêu Chiến đã hoàn thành việc ghi hình bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu. Dù không hoạt động cường độ cao, xuất hiện dày đặc trước công chúng như những ngôi sao khác trong làng giải trí, thế nhưng sức hút và địa vị của anh không hề giảm sút khi liên tục dẫn đầu danh sách chủ đề top những người nổi tiếng nhất của Hoa ngữ.

Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 7

Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 8

Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 9
 Nhan sắc vô cùng điển trai của Tiêu Chiến khi xuất hiện trong một sự kiện ở Singapore.
Tiêu Chiến khẳng định vị thế bản thân trong giới lưu lượng Cbiz, đạt thành tích đáng nể liên tiếp 5 năm liền - Ảnh 10
Tiêu Chiến liên tục dẫn đầu danh sách chủ đề top những người nổi tiếng nhất của Hoa ngữ.
Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên

Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên

Tiêu Chiến vừa tham dự một sự kiện ở Singapore. Anh được biển fan vây kín khi xuất hiện ở địa điểm tổ chức.

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