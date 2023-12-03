Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 03/12/2023 15:50

Tiêu Chiến vừa tham dự một sự kiện ở Singapore. Anh được biển fan vây kín khi xuất hiện ở địa điểm tổ chức.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, Tiêu Chiến mặc vest lịch lãm, để tóc dài lãng tử. Ăn mặc đơn giản nhưng anh vẫn toát ra khí chất "tổng tài" thu hút mọi ánh nhìn. Những khoảnh khắc chụp cận nhan sắc, nam diễn viên khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" vì quá điển trai.

Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên - Ảnh 1Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên - Ảnh 2

Tiêu Chiến sinh năm 1991, là ca sĩ và diễn viên thần tượng nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Tên tuổi của Tiêu Chiến vụt sáng từ năm 2019, nhờ thành công của phim đam mỹ Trần Tình Lệnh.

Tháng 8 vừa qua, Tiêu Chiến được bình chọn là sao nam Trung Quốc đẹp trai nhất năm 2023, do trang web bình chọn nổi tiếng Kpop King Choice tổ chức.

Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên - Ảnh 3Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên - Ảnh 4Choáng ngợp với vẻ ngoài chấp cả cam thường của Tiêu Chiến, hội chị em đứng ngồi không yên - Ảnh 5

Tiêu Chiến hiện đã hoàn thành việc ghi hình bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu. Anh sẽ giữ nguyên mái tóc dài để chuẩn bị vào đoàn phim cổ trang Hải Tàng Truyện vào giữa tháng 12.

Tại showbiz Trung Quốc, Tiêu Chiến có phong cách hoạt động nghệ thuật khác biệt so với số đông nghệ sĩ khác. Thuộc nhóm ngôi sao giải trí hạng A, nhưng nam diễn viên không hoạt động cường độ cao, xuất hiện dày đặc trước công chúng. Dù vậy, sức hút và địa vị của anh chưa từng giảm sút. Mỗi khi trở lại với dự án mới, Tiêu Chiến luôn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả trong và ngoài nước.

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Nhưng thông tin rò rỉ liên quan đến việc Thành Nghị sẽ đảm nhận vai nam phụ trong Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ fan hâm mộ của nam diễn viên.

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