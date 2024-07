Tiêu Chiến vào vai phản diện, tham vọng lấn sân sang điện ảnh liệu có thành công?

Đây là dự án điện ảnh đầu tiên do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Trước đó, có thông tin cho rằng bộ phim đã khởi quay ở Nghi Xương vào ngày 15/7 vì sáng sớm ngày 12/7, Tiêu Chiến đã xuất phát từ sân bay Bắc Kinh đến Nghi Xương (Hồ Bắc). Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Tiêu Chiến vào vai phản diện sau 9 năm ra mắt.

Đắc Nhàn Cẩn Chế do đạo diễn Khổng Sênh chỉ đạo, gương mặt quen thuộc với loạt dự án từng gây tiếng vang như Chiến Trường Sa, Lang Nha Bảng, Sơn Hải Tình.

Lần tái hợp này của Tiêu Chiến, Thư Kỳ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Với Tiêu Chiến, Thư Kỳ không chỉ là tiền bối mà còn là "người thầy" đầu tiên của anh. Năm 2015, Thư Kỳ xuất hiện tại chương trình Bùng Cháy Đi Thiếu Niên và phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của Tiêu Chiến, từ đó hướng dẫn anh cách hát, cách nhảy và cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Nhờ sự chỉ bảo của Thư Kỳ, cánh cửa diễn xuất đã mở ra với Tiêu Chiến. Sau Trần Tình Lệnh, tên tuổi của nam diễn viên bỗng vụt sáng và trở thành cái tên đắt giá trong làng giải trí.

Bên cạnh đó, đoàn phim Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính thông báo phim đã đạt con số 2 triệu khán giả đăng ký chờ xem. Chỉ số này phần nào thể hiện mức độ quan tâm, yêu thích của công chúng với các dự án mới và thường chỉ có bom tấn, có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, đông fan, phim có độ hot nhất định ngay từ khi khởi quay thì chỉ số này mới cao.

Xét tương quan, những tác phẩm cổ trang khác cũng có lưu lượng tham gia như Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, phim đóng máy khoảng hơn một năm, tới lúc phim sắp chiếu mới đạt số người chờ xem khoảng 5-7 triệu. Có thể thấy Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và lập được thành tích đáng mơ ước với bất kỳ dự án nào.

Tiêu Chiến, mỹ nam 9X hot nhất Trung Quốc hiện tại. Các chỉ số truyền thông, tài nguyên thương mại, sự ủng hộ của người hâm mộ với Tiêu Chiến đều vượt xa so với các ngôi sao khác, sự nổi tiếng của anh được mô tả là "đoạn tầng" (cách vài tầng) so với những người xếp sau. Do đó, có thể hiểu vì sao Tàng Hải Truyện lại có thành tích khởi đầu tốt như vậy.