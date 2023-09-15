Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm!

Sao quốc tế 15/09/2023 14:14

Màn đối đáp của Tiêu Chiến trong buổi phỏng vấn giúp anh 'ghi điểm' hơn với khán giả.

Xuất hiện trở lại trong bộ phim hiện đại Nắng Gắt Bên Tôi vừa được lên sóng, Tiêu Chiến tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi chia sẻ nhiều định hướng mới về con đường diễn xuất của bản thân. 

Đảm nhận vai anh chàng sinh viên Thịnh Dương mới ra trường và đang là nhân viên của một công ty về thiết kế quảng cáo, Tiêu Chiến chinh phục khán giả khi thủ vai một nhân viên trẻ chăm chỉ, hết mình nỗ lực dẫu gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.

Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 1Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 2Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 3

Trong một buổi phỏng vấn với Sohu, khi được hỏi về trải nghiệm của bản thân đối với vai diễn Thịnh Dương, Tiêu Chiến bày tỏ: "Phải diễn hình tượng một cậu trai non nớt, chưa trải sự đời như vậy, bản thân tôi cũng không biết liệu mình có thể diễn giải tốt không, có thuyết phục được khán giả không. Tôi muốn diễn sao cho thật đời thường, thật tự nhiên. Nếu có thể khiến mọi người cảm thấy Tiêu Chiến không phải đang "diễn", mà cậu ấy là Thịnh Dương thật sự, vậy thì bản thân đã thành công rồi".      

Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 4Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 5

Màn đối đáp của Tiêu Chiến trong buổi phỏng vấn giúp anh "ghi điểm" hơn với khán giả. Nhiều người nhận xét anh luôn có thái độ khiêm tốn và thông minh khi trả lời phỏng vấn, đồng thời nam diễn viên cũng được khen ngợi có thái độ kính nghiệp với vai diễn.     

Trước đây, Tiêu Chiến có khá nhiều vai diễn ấn tượng, nhưng đối với vai Thịnh Dương trong Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến đã có định hướng mới cho bản thân. Anh cũng nỗ lực thay đổi, xây dựng hình ảnh người đàn ông chín chắn hơn.     

Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 6Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn về vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi, bộc bạch một tâm sự khiến khán giả đồng cảm! - Ảnh 7

Nói thêm về Nắng Gắt Bên Tôi, đây là dự án phim do iQIYI và Tân Lệ hợp tác sản xuất và chính thức phát sóng kể từ tối ngày 1/9 vừa qua. Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim đô thị tình cảm dựa trên tiểu thuyết "Kiêu Dương tự tôi" của nhà văn nổi tiếng Cố Mạn. Bộ phim lấy đề tài tình yêu chị em giữa Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Hà Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai).   

Nếu Thịnh Dương là một nhân viên thiết kế vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề thì Hà Giản Băng lại là một nữ cường nhân, một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng, vừa chấm dứt hôn nhân không lâu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, cả hai cùng trải qua thử thách, cùng vượt qua định kiến của gia đình và xã hội và cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

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