Tiêu Chiến cứ xuất hiện là gây bão: Vừa khoe góc nghiêng đã khiến dân tình đổ gục vì 1 chi tiết

Sao quốc tế 11/09/2023 22:56

Trong Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến đóng cặp với mỹ nhân lớn hơn anh 8 tuổi - Bạch Bách Hà. Cặp đôi được khen vì sự đẹp đôi, bùng nổ phản ứng hóa học.

Mới đây, đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi gây chú ý khi chia sẻ ảnh “still cut” nhân vật của Tiêu Chiến trong chặng đường sắp tới của dự án. Kèm theo bức ảnh trên là châm ngôn sống truyền cảm hứng của nam chính.

Trong đó, nam diễn viên gây ấn tượng với góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao vút vạn người mê. Đặc biệt, trạng thái làm việc cực tập trung của nam chính do Tiêu Chiến thủ vai cũng được khen vì sự cuốn hút. 

Tiêu Chiến cứ xuất hiện là gây bão: Vừa khoe góc nghiêng đã khiến dân tình đổ gục vì 1 chi tiết - Ảnh 1Tiêu Chiến cứ xuất hiện là gây bão: Vừa khoe góc nghiêng đã khiến dân tình đổ gục vì 1 chi tiết - Ảnh 2

Kèm theo poster là châm ngôn sống của Thịnh Dương: "Làm việc cẩn thận, năng nổ nhiệt tình, đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho bạn! Không sợ đối mặt với thử thách”. 

Có thể nói, châm ngôn sống và làm việc mà nhân vật Thịnh Dương mang lại khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến cứ xuất hiện là gây bão: Vừa khoe góc nghiêng đã khiến dân tình đổ gục vì 1 chi tiết - Ảnh 3

"Nắng gắt bên tôi" là bộ phim truyền hình thứ 3 của Tiêu Chiến lên sóng trong năm 2023 sau "Ngọc cốt dao" và "Vùng biển trong mơ". Đây cũng là bộ phim thứ 2 trong năm nay của nam tài tử được chiếu đài.

Bộ phim kể về chuyện tình “bất chấp tuổi tác” của Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai)Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà dự kiến phát sóng vào tháng 10/2023 - BlogAnChoi. Drama Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà sau khi đóng máy vào tháng hai năm nay đến nay chính thức có động tĩnh phát sóng. Hãy cùng BlogAnCh. Bộ phim kể về chuyện tình “bất chấp tuổi tác” của Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai).Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế còn Giản Băng lại là một đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Hai người hai thế giới khác nhau tưởng chừng chẳng bao giờ liên quan, nhưng nhờ nhân duyên họ đã tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng. Lúc này, Giản Băng mới ly hôn trong khi đó Thịnh Dương lại chờ đợi tình yêu không có kết quả. Định mệnh sắp đặt, hai người xa lạ nên duyên và đồng hành với nhau. Cả hai giúp đỡ lẫn nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, Thịnh Dương giúp Giản Băng lấy lại tự tin trong tình yêu còn Giản Băng giúp Thịnh Dương ngày càng trưởng thành hơn. https://bloganchoi.com/nang-gat-ben-toi-cua-tieu-chien-va-bach-bach-ha-du-kien-phat-song-vao-thang-10-2023/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà dự kiến phát sóng vào tháng 10/2023 - BlogAnChoi. Drama Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà sau khi đóng máy vào tháng hai năm nay đến nay chính thức có động tĩnh phát sóng. Hãy cùng BlogAnCh. Bộ phim kể về chuyện tình “bất chấp tuổi tác” của Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai).Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế còn Giản Băng lại là một đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Hai người hai thế giới khác nhau tưởng chừng chẳng bao giờ liên quan, nhưng nhờ nhân duyên họ đã tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng. Lúc này, Giản Băng mới ly hôn trong khi đó Thịnh Dương lại chờ đợi tình yêu không có kết quả. Định mệnh sắp đặt, hai người xa lạ nên duyên và đồng hành với nhau. Cả hai giúp đỡ lẫn nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, Thịnh Dương giúp Giản Băng lấy lại tự tin trong tình yêu còn Giản Băng giúp Thịnh Dương ngày càng trưởng thành hơn. https://bloganchoi.com/nang-gat-ben-toi-cua-tieu-chien-va-bach-bach-ha-du-kien-phat-song-vao-thang-10-2023/.

Tiêu Chiến cứ xuất hiện là gây bão: Vừa khoe góc nghiêng đã khiến dân tình đổ gục vì 1 chi tiết - Ảnh 6

Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai) là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng trong ngành và Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) là một người mới vào ngành.

Hai người tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng - một người vừa mới li hôn, một người đang yêu thầm, hai kẻ xa lạ cứ thế quấn quýt nhau, bắt đầu một chặng đường tình yêu, trưởng thành kỳ diệu và lãng mạn.

Với sự ủng hộ của Thịnh Dương, Giản Băng đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Nhờ sự hướng dẫn và động viên từ Giản Băng, Thịnh Dương từ một chàng trai trẻ ngây thơ và vụng về, khẳng định được bản thân và trưởng thành.

Hai người chữa lành vết thương lòng cho đối phương, cùng trưởng thành và dần bồi đắp tình cảm. Tuy nhiên lại không thoát khỏi hiện thực, đối mặt với sự khác biệt về địa vị, kinh nghiệm,sự phản đối từ gia đình và tin đồn trong công việc, Giản Băng và Thịnh Dương đã phó thác tương lai cho thời gian định đoạt.

Ba năm đã làm cho hai người trưởng thành và thay đổi. Họ đã dành nhiều "lần đầu tiên" của cuộc đời cho nhau, và chính sự tin tưởng và trải nghiệm đó đã khiến cho họ trở thành những người tốt hơn, sau nhiều lần lạc bước, họ lại trở về bên nhau.

"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

Dự án phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa sẽ dự kiến lên sóng ngày 19/9, ngay sau khi "Nắng Gắt Bên Tôi" kết thúc lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Nắng Gắt Bên Tôi sao hoa ngữ phim hoa ngữ phim trung

TIN LIÊN QUAN

"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Nắng Gắt Bên Tôi cán mốc kỷ lục mới, Tiêu Chiến vẫn lo lắng một điều!

Nắng Gắt Bên Tôi cán mốc kỷ lục mới, Tiêu Chiến vẫn lo lắng một điều!

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp?

Liệu thành tích của Tiêu Chiến có sụt giảm khi 'Nắng gắt bên tôi' phát sóng?

Liệu thành tích của Tiêu Chiến có sụt giảm khi 'Nắng gắt bên tôi' phát sóng?

Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi

Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 7 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 37 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 52 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 7 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau