Tiêu Chiến cứ xuất hiện là gây bão: Vừa khoe góc nghiêng đã khiến dân tình đổ gục vì 1 chi tiết

Trong đó, nam diễn viên gây ấn tượng với góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao vút vạn người mê. Đặc biệt, trạng thái làm việc cực tập trung của nam chính do Tiêu Chiến thủ vai cũng được khen vì sự cuốn hút.

Mới đây, đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi gây chú ý khi chia sẻ ảnh “still cut” nhân vật của Tiêu Chiến trong chặng đường sắp tới của dự án. Kèm theo bức ảnh trên là châm ngôn sống truyền cảm hứng của nam chính.

Kèm theo poster là châm ngôn sống của Thịnh Dương: "Làm việc cẩn thận, năng nổ nhiệt tình, đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho bạn! Không sợ đối mặt với thử thách”.

Có thể nói, châm ngôn sống và làm việc mà nhân vật Thịnh Dương mang lại khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ.

"Nắng gắt bên tôi" là bộ phim truyền hình thứ 3 của Tiêu Chiến lên sóng trong năm 2023 sau "Ngọc cốt dao" và "Vùng biển trong mơ". Đây cũng là bộ phim thứ 2 trong năm nay của nam tài tử được chiếu đài.

Bộ phim kể về chuyện tình “bất chấp tuổi tác” của Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai) .

Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai) là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng trong ngành và Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) là một người mới vào ngành.

Hai người tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng - một người vừa mới li hôn, một người đang yêu thầm, hai kẻ xa lạ cứ thế quấn quýt nhau, bắt đầu một chặng đường tình yêu, trưởng thành kỳ diệu và lãng mạn.

Với sự ủng hộ của Thịnh Dương, Giản Băng đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Nhờ sự hướng dẫn và động viên từ Giản Băng, Thịnh Dương từ một chàng trai trẻ ngây thơ và vụng về, khẳng định được bản thân và trưởng thành.

Hai người chữa lành vết thương lòng cho đối phương, cùng trưởng thành và dần bồi đắp tình cảm. Tuy nhiên lại không thoát khỏi hiện thực, đối mặt với sự khác biệt về địa vị, kinh nghiệm,sự phản đối từ gia đình và tin đồn trong công việc, Giản Băng và Thịnh Dương đã phó thác tương lai cho thời gian định đoạt.

Ba năm đã làm cho hai người trưởng thành và thay đổi. Họ đã dành nhiều "lần đầu tiên" của cuộc đời cho nhau, và chính sự tin tưởng và trải nghiệm đó đã khiến cho họ trở thành những người tốt hơn, sau nhiều lần lạc bước, họ lại trở về bên nhau.