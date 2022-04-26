Thẩm Nguyệt bất ngờ thay đổi phong cách thời trang: Khí chất ở tuổi 25 'đỉnh của chóp'

Gần đây, nữ diễn viên Thẩm Nguyệt khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung ra bộ ảnh mới với phong cách thay đổi hoàn toàn mới mẻ. Bộ ảnh thể hiện được sự khí chất của cô nàng ở tuổi 25 với mái tóc xoăn cùng áo sơ mi và suit, trông rất "soái".

Chúng ta cũng có thể thấy được sự cố gắng và tiến bộ của cô ấy trong nhưng lần xuất hiện gần đây. Thẩm Nguyệt dần thay đổi từ một chút mộc mạc trước đây thành một chút chuyên nghiệp trong ăn mặc. Vốn được biết đến là một trong số nữ diễn viên chiều cao khá “nấm lùn” 1m60 nhưng Thẩm nguyệt đã khéo léo khắc phục được những khuyết điểm của bản thân với áo sơ mi kết hợp cùng cuit. Trông rất "soái".

Thẩm Nguyệt ngọt ngào trong trang phục vest hồng phối cùng váy xếp ly trắng

Khi nói đến trang phục vest hoặc suit đa phần mọi người sẽ nghĩ chúng có phần hơi trang nghiêm và cứng nhắc. Tuy nhiên, Thẩm Nguyệt đã phá cách phối áo vest cùng chân váy trắng xếp ly khiến bộ trang phục không những không bị "cứng" mà còn rất ngọt ngào và thanh lịch. Ngoài ra, khi diện bộ trang phục này, đôi chân của cô nàng cũng được khoe một cách khéo léo.

3. Sơ mi trắng + quần jean: cổ điển, thanh lịch

Hình tượng ngây thơ pha chút cổ điển của Thẩm Nguyệt trong bộ hình gần đây

Áo sơ mi trắng với quần jean từ lâu đã là chủ đề được đông đảo phái đẹp quan tâm. Tuy đây chỉ là 2 items cơ bản và bình thường nhưng khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên cảm giác vừa đơn giản vừa thanh lịch. Và Thẩm Nguyệt đã làm rất tốt trong việc mix match bộ trang phục này.

4. Vest + váy xẻ tà: hiện đại, bắt mắt

Gần đây, phong cách thời trang của Thẩm Nguyệt đã dần thay đổi từ hình tượng cô nữ sinh ngây thơ, trong sáng sang phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn khi diện váy xuyên thấu đính sequin kết hợp với áo vest lấp lánh và một đôi giày cao gót, tổng thể vô cùng hiện đại và bắt mắt.