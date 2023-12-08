Trong năm vừa qua, Trương Lăng Hách đã góp mặt trong 4 bộ phim là Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Hổ Hạc Yêu Sư Lục, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Tuy nhiên, cả 4 bộ phim của nam diễn viên đều khiến khán giả thất vọng. Nhiều người cho rằng anh chạy đua thành tích đóng phim, cố gắng phủ sóng hình ảnh vào thời điểm đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Nhiều người cho rằng anh chạy đua thành tích đóng phim.

Có thể nói với lợi thế chiều cao 1,88m cùng gương mặt góc cạnh đã giúp anh nhận được sự chú ý từ khán giả. Mới đây vào ngày 7/12, Trương Lăng Hách có màn xuất hiện vô cùng đặc biệt tại Đêm hội Thịnh Điển GQ. Theo đó, anh xuất hiện với tạo hình độc lạ và có phần hài hước khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.