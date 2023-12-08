Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ

Sao quốc tế 08/12/2023 11:31

Xuất hiện tại Đêm hội Thịnh Điển GQ, Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ bất ngờ với tạo hình vô cùng hài hước.

Trong năm vừa qua, Trương Lăng Hách đã góp mặt trong 4 bộ phim là Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Hổ Hạc Yêu Sư Lục, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Tuy nhiên, cả 4 bộ phim của nam diễn viên đều khiến khán giả thất vọng. Nhiều người cho rằng anh chạy đua thành tích đóng phim, cố gắng phủ sóng hình ảnh vào thời điểm đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 1
 Nhiều người cho rằng anh chạy đua thành tích đóng phim.

Có thể nói với lợi thế chiều cao 1,88m cùng gương mặt góc cạnh đã giúp anh nhận được sự chú ý từ khán giả. Mới đây vào ngày 7/12, Trương Lăng Hách có màn xuất hiện vô cùng đặc biệt tại Đêm hội Thịnh Điển GQ. Theo đó, anh xuất hiện với tạo hình độc lạ và có phần hài hước khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 2
Lợi thế chiều cao 1,88m cùng gương mặt góc cạnh đã giúp anh nhận được sự chú ý từ khán giả.

Cụ thể, mỹ nam diện một bộ vest đỏ kết hợp cùng áo sơ mi đen mặc trong đầy cá tính. Tuy nhiên, điều đặc biệt là anh lại sử dụng tạo hình này để tạo dáng chụp ảnh theo chủ đề... thợ làm vườn. Hiện những hình ảnh của Trương Lăng Hách được netizen truyền tay nhau rầm rộ, Tuy nhiên, anh cũng đã nhanh chóng 'biến hình' sau khi Đêm hội chính thức diễn ra.

Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 3
Mỹ nam diện một bộ vest đỏ kết hợp cùng áo sơ mi đen mặc trong đầy cá tính.
Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 4
Trương Lăng Hách tạo dáng chụp ảnh theo chủ đề... thợ làm vườn.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật và nổi như cồn như hiện tại, anh đã từng là một học bá nổi tiếng trong trường. Mỹ nam họ Trương được một người đại diện chuyên đi tìm gương mặt mới phát hiện và mời chào. Anh được đánh giá là nam diễn viên trẻ có tiềm năng, rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Do đó, anh được nền tảng sản xuất phim IQIYI lăng xê, giao cho nhiều vai chính, thậm chí còn được khán giả đánh giá là "nam thần cổ trang thế hệ mới". 

Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 5

Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 6

Tạo hình độc lạ và hài hước của Trương Lăng Hách tại Đêm hội Thịnh Điển GQ - Ảnh 7
Anh rất phù hợp với tạo hình cổ trang.
Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu!

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu!

Dân tình hiện tại đang truyền tay nhau tích cực hình ảnh của Trương Lăng Hách ngày bé.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách

TIN LIÊN QUAN

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu!

Ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách gây sốt, bóng dáng soái ca tương lai là đây chứ đâu!

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ

Để mất vai chính trong Ninh An Như Mộng vào tay Trương Lăng Hách, ‘nam thần cổ trang’ 2002 lại được yêu thích, khiến hàng triệu khán giả thương nhớ

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

Loạt góc quay 'muốn chôn vùi' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 21 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 15 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều