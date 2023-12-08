Xuất hiện tại Đêm hội Thịnh Điển GQ, Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ bất ngờ với tạo hình vô cùng hài hước.
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Trong năm vừa qua, Trương Lăng Hách đã góp mặt trong 4 bộ phim là Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Hổ Hạc Yêu Sư Lục, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Tuy nhiên, cả 4 bộ phim của nam diễn viên đều khiến khán giả thất vọng. Nhiều người cho rằng anh chạy đua thành tích đóng phim, cố gắng phủ sóng hình ảnh vào thời điểm đang nhận được sự quan tâm của công chúng.
Có thể nói với lợi thế chiều cao 1,88m cùng gương mặt góc cạnh đã giúp anh nhận được sự chú ý từ khán giả. Mới đây vào ngày 7/12, Trương Lăng Hách có màn xuất hiện vô cùng đặc biệt tại Đêm hội Thịnh Điển GQ. Theo đó, anh xuất hiện với tạo hình độc lạ và có phần hài hước khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.
Cụ thể, mỹ nam diện một bộ vest đỏ kết hợp cùng áo sơ mi đen mặc trong đầy cá tính. Tuy nhiên, điều đặc biệt là anh lại sử dụng tạo hình này để tạo dáng chụp ảnh theo chủ đề... thợ làm vườn. Hiện những hình ảnh của Trương Lăng Hách được netizen truyền tay nhau rầm rộ, Tuy nhiên, anh cũng đã nhanh chóng 'biến hình' sau khi Đêm hội chính thức diễn ra.
Trương Lăng Hách sinh năm 1997, trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật và nổi như cồn như hiện tại, anh đã từng là một học bá nổi tiếng trong trường. Mỹ nam họ Trương được một người đại diện chuyên đi tìm gương mặt mới phát hiện và mời chào. Anh được đánh giá là nam diễn viên trẻ có tiềm năng, rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Do đó, anh được nền tảng sản xuất phim IQIYI lăng xê, giao cho nhiều vai chính, thậm chí còn được khán giả đánh giá là "nam thần cổ trang thế hệ mới".