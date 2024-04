Tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, đơn giản nhưng vẫn bật lên thần thái sang trọng

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Phim do nền tảng Tencent sản xuất và phát sóng. Đây là dự án có kinh phí đầu tư lớn, xếp vào hàng S+. Nội dung của phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Viên Thạc (Trần Tinh Húc thủ vai). Hai người thuộc hai phe đối địch nhau, thường xuyên chạm trán. Dần dần, giữa họ nảy sinh tinh cảm và cùng hợp tác với nhau, giải mã những bí ẩn bị chôn vùi.

Được biết, trước khi nhà sản xuất công bố dàn cast chính thức, nhiều nền tảng phim ảnh tại Trung Quốc đã có không ít chủ đề bàn tán về bộ phim. Không lâu trước đó, Trần Triết Viễn được đồn đoán sẽ là nam chính sánh vai cùng "mỹ nhân Tân Cương" thay vì Trần Tinh Húc. Thông tin này tuy không có bất kỳ nguồn tin xác thực nào nhưng vẫn gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Nhiều khán giả cho rằng Trần Triết Viễn chưa đủ "địa vị" để đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chính thức kết hợp với Trần Tinh Húc, Địch Lệ Nhiệt Ba được kỳ vọng sẽ “hâm nóng” lại tên tuổi sau nhiều dự án chưa thành công. Trước đó, phim An Lạc Truyện do cô và Cung Tuấn đóng chính không đạt được hiệu ứng như mong đợi, phần vì phong độ diễn xuất, một phần do sự cạnh tranh từ các phim lên sóng cùng thời điểm.