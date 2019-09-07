‘Tần Thiên Bảo Giám’: Bộ phim cổ trang đình đám sẽ phát sóng lần đầu tiên tại Việt Nam trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Sao quốc tế 07/09/2019 07:03

Bộ phim cổ trang được mong đợi “Tần Thiên Bảo Giám” sẽ được lên sóng tại Việt Nam trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào cuối tháng 9.

Tần Thiên Bảo Giám là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Thiên Ý” của tác giả Tiền Lợi Phương. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất giới văn học Trung Quốc thời gian gần đây. "Tần Thiên Bảo Giám" có nội dung khá mới lạ và hấp dẫn khi kết hợp đan xen nhiều yếu tố hiện đại, cổ đại, thần tiên và khoa học kỳ bí.

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Sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng bộ phim 'Tần Thiên Bảo Giám' cũng sẽ lên sóng truyền hình Việt Nam

Đây là bộ phim được đầu tư rất công phu từ kịch bản, bối cảnh, phục trang đến kỹ xảo.  Ngoài diễn viên chính được đánh giá rất cao là Âu Hào và Hải Linh, “Tần Thiên Bảo Giám” còn có sự tham gia diễn xuất của nhiều cái tên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ như Đường Yên, Kiều Chấn Vũ, Trương Đan Phong

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Đường Yên xinh đẹp trong một hình tượng nhân vật hoàn toàn mới lạ
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Nam diễn viên nổi tiếng Kiều Chấn Vũ hóa thân thành Tần Thủy Hoàng
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'Tần Thiên Bảo Giám' còn có sự góp mặt của Trương Đan Phong

Bộ phim lấy bối cảnh cuối đời nhà Tần đầu nhà Hán. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc như Tần Thủy Hoàng, Hàn Tín, Lưu Bang, Hạng Vũ đều xuất hiện trong “Tần Thiên Bảo Giám”. Các nhân vật bị cuốn vào những câu chuyện thần bí dưới sự sắp đặt của một nhân vật tự xưng là “Thần”. Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất lão nên đã đánh đổi nhiều thứ với “Thần” khiến dân chúng gặp cảnh lầm than. Mất đi người yêu do sự tàn bạo của Tần Thủy Hoàng, Hàn Tín một lòng muốn báo thù khiến chiến loạn xảy ra liên miên. Dưới sự thao túng của “Thần” thiên hạ chúng sinh sẽ như thế nào? Vị “Thần” đó có thật là thần thánh hay chỉ là một người bình thường từ tương lai xuyên không đến thời cổ đại? Tất cả những điều bất ngờ sẽ có trong 46 tập phim “Tần Thiên Bảo Giám”.

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Nữ diễn viên trẻ Hải Linh vào vai Tiền Tiểu Phương
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Hy vọng sau vai Hàn Tín, Âu Hào sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp

Bộ phim “Tần Thiên Bảo Giám” sẽ chính thức được phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào cuối tháng 9. Hy vọng rằng với sự đầu tư hoành tráng của mình, “Tần Thiên Bảo Giám” sẽ mang đến một liều thuốc tinh thần mới mẻ cho nhiều khán giả mến mộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Đường Yên Kiều Chấn Vũ Trương Đan Phong

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