Tái xuất sau đời tư ồn ào, Từ Khai Sính lấy lại danh tiếng khi 'nên duyên' cùng Hình Phi?

Bộ phim ngôn tình cổ trang "xuyên không" mang tên Hoa Khê Ký đã lên sóng một cách im lặng, đánh dấu sự trở lại của Hình Phi với bạn diễn là Từ Khai Sính.

Trở lại với Hoa Khê Ký mới đây, Từ Khai Sính khiến khán giả ngán ngẩm bởi tạo hình cổ trang của mình. Nhìn sơ qua, người xem có thể thấy rõ phần tóc giả của nam diễn viên, không hợp và khiến gương mặt của anh thiếu tự nhiên. Cụ thể, ở một số khung cảnh, trông Từ Khai Sính già đi trông thấy, không còn là mỹ nam như trước. Nhiều người nhận xét đây là tạo hình kém sắc nhất trước giờ của sao nam sinh năm 1990.

Từ Khai Sính được biết đến qua loạt phim Tại sao boss muốn cưới tôi, Quốc tử giám có một nữ đệ tử, Hộc Châu phu nhân… Năm ngoái, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của nam thần 9X này điêu đứng vì scandal lăng nhăng với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát bùng nổ. Hình tượng của Từ Khai Sính bị ảnh hưởng nặng nề. Ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1990 hứng chịu làn sóng chửi bới từ cộng đồng mạng.

Từ Khai Sính cũng ngay lập tức bị cắt toàn bộ cảnh trong bộ phim điện ảnh đình đám Trường không chi vương, bị "đổi mặt" trong Soi sáng cho em, mất vai trong nhiều dự án, loạt phim đã quay như Quyến luyến hồng trần có nguy cơ rơi vào cảnh "đắp chiếu" dài hạn… Lùm xùm tình ái đã khiến cho sự nghiệp của Từ Khai Sính tụt dốc không phanh, giờ chỉ có thể đóng phim ngôn tình hạng B. Nội dung của Hoa Khê Ký khai thác yếu tố "xuyên không", kể về việc nữ chính Lý Sơ Nguyệt - một diễn viên trẻ vô tình đến một nơi gọi là "Sơn trang Vân Úy". Tại đây, cô đáp thẳng vào giường của chủ sơn trang là thiếu gia An Cảnh Chiêu, rồi bị hiểu lầm là sát thủ. Lý Sơ Nguyệt sau đó bị An Cảnh Chiêu bắt ép làm hôn thê để che tai mắt, rồi 2 bên dần động lòng với nhau. Song, việc ở 2 thế giới khiến Lý Sơ Nguyệt lo lắng, không biết liệu rồi cả hai có thể bên nhau hay không.

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