Cùng đề tài lính cứu hỏa, phim của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi liệu có 'vượt mặt' Dương Dương?

Bộ phim “Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa” của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi chính thức lên sóng vào ngày 19/9.

Phim truyền hình Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa do Hoàng Cảnh Du, Trương Tịnh Nghi đóng chính chính thức lên sóng vào ngày 19/9. Đây là bộ phim tiếp theo lấy đề tài cuộc sống, công việc của những người làm công tác cứu hỏa, không ngại vất vả, nguy hiểm để cứu người. Ngoài đề tài hấp dẫn, lý do lớn nhất khiến Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa được mong chờ là màn hợp tác giữa giữa cặp đôi trẻ đẹp Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi.

Trương Tịnh Nghi vẫn xinh lung linh, không thua kém gì thời làm "công chúa" ở bộ phim đình đám Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khi đứng cạnh Hoàng Cảnh Du tạo cảm giác chỉ cần nhìn qua đã thấy vô cùng hợp đôi. Dù cao 1m68 nhưng khi sánh đôi với bạn diễn cao hơn mình tới 19cm, Trương Tịnh Nghi khiến khán giả lập tức muốn được che chở cho cô gái.

Trên mạng xã hội, những hình cảnh của cặp đôi Cảnh Du - Tịnh Nghi được khán giả chia sẻ rầm rồ. Đa phần đều tỏ ra thích thú, mê mẩn khi được thấy hai nhan sắc này ở cạnh nhau. Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Phim kể về mối tình giữa cô nàng Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) và chàng quân nhân Lục Lâm Kiêu (Hoàng Cảnh Du). Lâm Lục Kiêu là lính cứu hỏa. Vì những thành tích và thể hiện xuất sắc trong sự nghiệp, anh được chọn làm huấn luyện viên trong một chương trình truyền hình thực tế nhằm giới thiệu kiến thức cứu hỏa. Trong chương trình, Lâm Lục Kiêu tình cờ gặp lại vũ công Nam Sơ - người anh từng cứu thoát khỏi đám cháy trong nhiều năm trước. Nam Sơ có cảm tình với Lâm Lục Kiêu, nhưng cô biết rõ tính chất nguy hiểm của công việc nên không dám tiến tới. Dù vậy, cuối cùng Nam Sơ vẫn quyết định theo đuổi anh. Trong quá trình tìm hiểu, Lâm Lục Kiêu dần nhận ra tình cảm của mình.

Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du đón tin vui, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa chính thức hé lộ lịch phát sóng Sau tranh cãi từ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa hiện đang là bộ phim về chủ đề lính cứu hỏa được khán giả đặt kỳ vọng.

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