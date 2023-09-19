Loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba thời bé 'gây bão', nhưng dân tình vẫn thấy tiếc nuối vì điều này

Sao quốc tế 19/09/2023 07:17

Với khuôn mặt lai tây, sắc sảo cùng khí chất 'minh tinh' đầy cuốn hút giúp Địch Lệ Nhiệt Ba cân đẹp mọi loại tạo hình, đồng thời cô cũng rất được lòng các fan sắc đẹp. 

Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô nàng trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất trên mọi phương diện từ phim ảnh, show truyền hình đến thời trang,... vào năm 2017. Từ một cô gái nhỏ ở vùng đất Tân Cương, tên tuổi của cô nàng ngày càng nổi tiếng và trở thành một trong những mỹ nhân 9X có sự nghiệp, nhan sắc được nhắc đến nhiều nhất năm 2017.

Mới đây, tấm ảnh thời Địch Lệ Nhiệt Ba lúc bé bất ngờ "gây sốt" khắp cõi mạng. Những bức ảnh thuở Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn là cô bé "loắt choắt", khoảng độ 4 - 5 tuổi mới đây lại được dân tình "đào lại" lên khiến cả cộng đồng mạng rần rần chỉ trong vòng ít phút. Gương mặt búng ra sữa, cùng thân hình nhỏ con, đáng yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đốn gục vô số trái tim những người yêu thích cái đẹp. 

Loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba thời bé 'gây bão', nhưng dân tình vẫn thấy tiếc nuối vì điều này - Ảnh 1Loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba thời bé 'gây bão', nhưng dân tình vẫn thấy tiếc nuối vì điều này - Ảnh 2Loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba thời bé 'gây bão', nhưng dân tình vẫn thấy tiếc nuối vì điều này - Ảnh 3

 

Giữa một rừng mỹ nhân như làng giải trí Hoa ngữ, muôn màu muôn vẻ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm một vị trí "độc tôn", là "tường thành nhan sắc" trong lòng quần chúng.

Tuy nhiên, năng lực diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng phải tranh cãi lớn, thậm chí cô còn bị mắng là "bình hoa đi động". Đi đóng phim đã ngót nghét chục năm nhưng ngôi sao sinh năm 1992 vẫn chưa có một tác phẩm "bạo" đúng nghĩa, cái danh "đỉnh lưu" của cô đến nay được duy trì là nhờ nhan sắc chứ gần như không liên quan gì tới diễn xuất. 

Loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba thời bé 'gây bão', nhưng dân tình vẫn thấy tiếc nuối vì điều này - Ảnh 4Loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba thời bé 'gây bão', nhưng dân tình vẫn thấy tiếc nuối vì điều này - Ảnh 5

Trước đó, An Lạc truyện là một tác phẩm không giúp ích gì cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba và càng làm cho mác "bình hoa di động" của cô thêm củng cố. Công tố là dạng phim chính kịch mang tên Công tố, nhưng diễn xuất của nữ diễn viên trong phim cũng làm người xem thất vọng.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có phim truyền hình Lợi kiếm hoa hồng vừa đóng máy, không thể lên sóng trong năm 2023. Do đó, có thể nói năm 2023 của người đẹp sinh năm 1992 đã hoàn toàn trắng tay. Cô thất bại khi thử sức trong dạng phim chính kịch đòi hỏi diễn xuất, và cũng không có thành tích tốt ở cả mảng phim ngôn tình vốn dành cho các ngôi sao thần tượng như Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Cả hai phim Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện lên sóng năm 2023 đều flop thê thảm, không thể cứu nổi, diễn xuất của người đẹp liên tục bị dân tình đem ra trào phúng, mỉa mai.

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