Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều

Sao quốc tế 03/07/2023 14:18

Khán giả không khỏi bất ngờ trước hình ảnh sao nam TVB Cổ Minh Hoa lừng lẫy một thời, nay bán cá viên chiên kiếm sống ở một con đường tại Trung Quốc đại lục.

Cách đây ít ngày, nhiều trang mạng xã hội Trung Quốc như weibo đăng tải loạt ảnh của diễn viên - nam tài tử TVB Cổ Minh Hoa đang bán cá viên chiên ở một quầy hàng vỉa hè. Những hình ảnh mới nhất về nam tài tử nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao cả mạng xã hội.

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 1
Hình ảnh nam tài tử TVB Cổ Minh Hoa bán cá viên trên một đường phố ở Trung Quốc đại lục

Trong loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy diễn viên Cổ Minh Hoa ăn mặc rất giản dị, đứng trước một xe bán cá viên trên một đường phố ở Trung Quốc đại lục. Được biết nam diễn viên mở một gian hàng bán thức ăn nhanh tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vì không còn bận rộn với lịch trình đóng phim như xưa, nam tài tử đã đầu tư vốn cùng nam diễn viên Thang Tuấn Minh để mở gian hàng này. 

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 2

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 3
Những hình ảnh mới nhất về nam tài tử nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao cả mạng xã hội

Nhiều khán giả khi biết đến gian hàng này cũng thường xuyên ghé ăn để ủng hộ hai nghệ sĩ. Nam tài tử Cổ Minh Hoa cũng chia sẻ rằng gian hàng của mình buôn bán phát đạt, được mọi người yêu thích và đến ủng hộ mỗi ngày. Hằng ngày, nam diễn viên sẽ ra gian hàng để trực tiếp chế biến và phục vụ thực khách.

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 4

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 5
Nhiều người cũng nhiệt tình ủng hộ gian hàng của nam diễn viên Cổ Minh Hoa. Anh cũng rất thân thiện, luôn vui vẻ giao lưu với khách hàng

Nam diễn viên - tài tử TVB Cổ Minh Hoa sinh năm 1964, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hong Kong, anh có 25 hoạt động giải trí tại đài TVB. Sau nhiều năm tham gia giới giải trí Hong Kong, nam diễn viên có trong tay "gia tài" phim ảnh đồ sộ với gần 50 bộ phim nổi tiếng như "Thiên long bát bộ 1997", "Sui gia nan giải", "Bố vợ phong lưu", "Thập huynh đệ", "Đấu sĩ đường phố","Bằng chứng thép", "Tòa án lương tâm", "Loạn thế giai nhân", ... Đến đầu năm 2020, nam tài tử "Thiên long bát bộ" bất ngờ thông báo rời TVB đến Trung Quốc đại lục để phát triển sự nghiệp. Thỉnh thoảng anh vẫn về quê nhà thăm gia đình vì vợ con của nam diễn viên vẫn đang ở Hong Kong. 

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 6

Tài tử 'Thiên long bát bộ' kiếm sống bằng nghề bán cá viên chiên ở tuổi xế chiều - Ảnh 7
Tài tử Cổ Minh Hoa khi còn là diễn viên của TVB

Nam diễn viên từng chia sẻ hoàn cảnh kinh tế gia đình anh khá khó khăn, vợ anh bất ngờ gặp tai nạn nên mất sức lao động, con gái lại được chẩn đoán mắc bệnh viêm thận, bản thân anh tuổi cao nên công việc cũng hạn chế. Hiện tại nam diễn viên cố gắng phát triển gian hàng cá viên và bán thức ăn nhanh để nuôi sống cả gia đình. 

Cổ Minh Hoa cho biết việc bán đồ ăn nhanh mang lại thu nhập cao hơn khi anh đóng phim, anh thật thà tiếc lộ thu nhập hàng ngày khi bán hàng của mình rơi vào khoảng 800 NDT (gần 2,6 triệu đồng), bản thân anh và nam diễn viên cùng góp vốn Thang Tuấn Minh đều cảm thấy hài lòng.   

 

 

Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống

Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống

Từng là diễn viên nổi tiếng của TVB, nhưng Cổ Minh Hoa cũng phải dứt áo ra đi vì lương nhà đài quá thấp không đủ nuôi gia đình.

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