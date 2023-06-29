Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống

Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, cuộc hôn nhân 9 năm của nam diễn viên "Vườn sao băng" Lam Chính Long và Chu Ấu Đình đã tan vỡ, cả hai âm thầm ly hôn từ hôm 7/6, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên cũng có bài viết tâm trạng trên trang cá nhân sau khi hôn nhân đổ vỡ: "Chúng ta vẫn quen coi thường những thứ mình đang có. Phải đợi đến khi mất đi mới biết rằng trên đời này không ai thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Đến lúc ngộ ra thì đã quá muộn màng".

Lam Chính Long và Châu Ấu Đình bị bắt gặp đạp xe đi làm thủ tục ly hôn

Trước đó, hình ảnh Lam Chính Long và Chu Ấu Đình đạp xe đến phòng hành chính Vĩnh Hòa, Đài Bắc làm thủ tục ly hôn cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, anh cùng vợ kết thúc mối quan hệ hôn nhân trong vui vẻ, không xảy ra tranh chấp, cả hai cũng dành sự tôn trọng cho đối phương. Nguồn tin thân cận của vợ chồng nam diễn viên cho biết họ có vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân, mối quan hệ xa cách là nguyên nhân khiến Lam Chính Long và Chu Ấu Đình chia tay.