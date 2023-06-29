Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống

Sao quốc tế 29/06/2023 15:27

Nam diễn viên và vợ âm thầm ly hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, cuộc hôn nhân 9 năm của nam diễn viên "Vườn sao băng" Lam Chính Long và Chu Ấu Đình đã tan vỡ, cả hai âm thầm ly hôn từ hôm 7/6, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên cũng có bài viết tâm trạng trên trang cá nhân sau khi hôn nhân đổ vỡ: "Chúng ta vẫn quen coi thường những thứ mình đang có. Phải đợi đến khi mất đi mới biết rằng trên đời này không ai thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Đến lúc ngộ ra thì đã quá muộn màng".   

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống - Ảnh 1
Lam Chính Long và Châu Ấu Đình bị bắt gặp đạp xe đi làm thủ tục ly hôn

Trước đó, hình ảnh Lam Chính Long và Chu Ấu Đình đạp xe đến phòng hành chính Vĩnh Hòa, Đài Bắc làm thủ tục ly hôn cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, anh cùng vợ kết thúc mối quan hệ hôn nhân trong vui vẻ, không xảy ra tranh chấp, cả hai cũng dành sự tôn trọng cho đối phương. Nguồn tin thân cận của vợ chồng nam diễn viên cho biết họ có vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân, mối quan hệ xa cách là nguyên nhân khiến Lam Chính Long và Chu Ấu Đình chia tay.

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống - Ảnh 2
Lam Chính Long kết hôn với Chu Ấu Đình vào năm 2014

 

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống - Ảnh 3
Lam Chính Long và Chu Ấu Đình tại một sự kiện ở Đài Loan

Trước thông tin ly hôn, phía đại diện hai diễn viên cho biết không muốn can dự vào cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. 

Lam Chính Long sinh năm 1979, là diễn viên kiêm người mẫu người Đài Loan. Anh từng tham gia nhiều bộ phim từng được chiếu ở Việt Nam như "Vườn sao băng" (vai A Môn), "Thời đại hoàng kim" (vai Huỳnh Tử Hoa), "Văn phòng hôn nhân" (vai Thụ), Những ngã rẽ cuộc đời (vai Thiện Tử),…

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống - Ảnh 4
Diễn viên Chu Ấu Đình

 

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống - Ảnh 5
Diễn viên Lam Chính Long

Lam Chính Long kết hôn với Chu Ấu Đình vào năm 2014 và có với nhau 1 trai 1 gái. Trước khi có cuộc hôn nhân 9 năm với bà xã Chu Ấu Đình, lam Chính Long còn được biết đến là nam diễn viên đẹp trai si tình, anh từng có mối tình day dứt với Từ Hy Viên. Cuộc tình khiến anh bị khủng hoảng nghiêm trọng và phải chạy vào tận đại lục để tránh cú sốc tình cảm.                

 

 

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Mới đây, Lam Chính Long gây chú ý khi bất ngờ xin lỗi phóng viên và ra về ngay sau khi bị hỏi về 'tình cũ' Từ Hy Viên.

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