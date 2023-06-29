Tài tử "Thần điêu đại hiệp 1983" tiết lộ cảm thấy áp lực khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ở tuổi U80

Trên Mpweekly hôm 27/6, tài tử tiết lộ người yêu - Vương Thanh Hà - giỏi giang, nhiều tài lẻ, trẻ trung nên đôi lúc ông cảm thấy áp lực. Diễn viên nói: 'Nếu bảo không có vấn đề gì tức là nói dối. Tôi nghĩ cô ấy là mẫu hình lý tưởng của nhiều đàn ông'.

Lý Long Cơ tiết lộ người yêu - Vương Thanh Hà - giỏi giang, nhiều tài lẻ, trẻ trung nên đôi lúc ông cảm thấy áp lực

Vì vậy, Lý Long Cơ thay đổi, hoàn thiện bản thân để phù hợp với Vương Thanh Hà. Chẳng hạn, ông thay đổi cách dùng từ ngữ, cách nhìn nhận vấn đề, cảm thấy bản thân như thanh niên. Ông cũng sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường thể lực. Ngoài ra, tài tử không uống rượu, hút thuốc, sinh hoạt điều độ để giữ sức khỏe.