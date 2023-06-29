Tài tử "Thần điêu đại hiệp 1983" tiết lộ cảm thấy áp lực khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ở tuổi U80

Sao quốc tế 29/06/2023 09:18

Sao Hong Kong Lý Long Cơ, 73 tuổi, nói áp lực khi yêu bạn gái 36 tuổi, nhưng chuyện tình tốt đẹp vì hai người thật lòng với nhau.

Trên Mpweekly hôm 27/6, tài tử tiết lộ người yêu - Vương Thanh Hà - giỏi giang, nhiều tài lẻ, trẻ trung nên đôi lúc ông cảm thấy áp lực. Diễn viên nói: 'Nếu bảo không có vấn đề gì tức là nói dối. Tôi nghĩ cô ấy là mẫu hình lý tưởng của nhiều đàn ông'.

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp 1983' tiết lộ cảm thấy áp lực khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ở tuổi U80 - Ảnh 1
Lý Long Cơ tiết lộ người yêu - Vương Thanh Hà - giỏi giang, nhiều tài lẻ, trẻ trung nên đôi lúc ông cảm thấy áp lực

Vì vậy, Lý Long Cơ thay đổi, hoàn thiện bản thân để phù hợp với Vương Thanh Hà. Chẳng hạn, ông thay đổi cách dùng từ ngữ, cách nhìn nhận vấn đề, cảm thấy bản thân như thanh niên. Ông cũng sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường thể lực. Ngoài ra, tài tử không uống rượu, hút thuốc, sinh hoạt điều độ để giữ sức khỏe.

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp 1983' tiết lộ cảm thấy áp lực khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ở tuổi U80 - Ảnh 2
Lý Long Cơ thay đổi, hoàn thiện bản thân để phù hợp với Vương Thanh Hà

Diễn viên cho biết tuổi tác không ảnh hưởng tới tình cảm hai người, bởi mấu chốt là ông và Vương Thanh Hà thật lòng yêu thương nhau. Họ dự định tổ chức hôn lễ trong năm nay. Lý Long Cơ đã làm thủ tục sang tên 7 căn nhà cho bạn gái Vương Thanh Hà.

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp 1983' tiết lộ cảm thấy áp lực khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ở tuổi U80 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài tử cho biết bạn gái từng học ngành Kỹ thuật Hàng không, am hiểu máy bay. Vương Thanh Hà còn có năng khiếu hội họa, sở trường vẽ chân dung. Cô nhiều lần vẽ tặng bạn bè của Lý Long Cơ, ai cũng vui thích vì tranh đẹp.

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp 1983' tiết lộ cảm thấy áp lực khi yêu bạn gái kém 37 tuổi ở tuổi U80 - Ảnh 4
Tài tử Lý Long Cơ 

Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2020 khi Lý Long Cơ tiết lộ thông tin Vương Thanh Hà bị sảy thai. Lý Long Cơ là diễn viên gạo cội, từng tham gia nhiều phim: "Cỗ máy thời gian", "Trò chơi may rủi", "Miêu Thúy Hoa", "Ỷ Thiên Đồ Long ký"…

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