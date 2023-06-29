Tài tử "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" Vương Đức Thuận 87 tuổi vẫn chăm tập gym, sở hữu thân hình rắn chắc như thanh niên

Sao quốc tế 29/06/2023 08:56

Vương Đức Thuận, 87 tuổi, tập gym ba tiếng mỗi ngày đồng thời duy trì thói quen đi bơi, trượt băng.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ tiết lộ nửa đầu năm nay, ông hoàn thành ghi hình hai phim, trong đó có Chạy nhảy. Vương Đức Thuận vui mừng vì được đóng cụ già đam mê vận động - giống với ông trong đời thường. Ngoài đời, ông tận hưởng niềm vui khi rèn thể lực ở phòng gym. Bất kể thời tiết thế nào, Vương Đức Thuận đều luyện tập.

Tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Vương Đức Thuận 87 tuổi vẫn chăm tập gym, sở hữu thân hình rắn chắc như thanh niên - Ảnh 1
Vương Đức Thuận vừa hoàn thành ghi hình hai phim

Hồi đầu năm, diễn viên mắc Covid-19, từng không thể ra khỏi nhà. Sau khi bình phục, ông rèn thể lực trở lại, tăng thời gian từ từ. Đến nay ông lấy lại phong độ, duy trì tập ba tiếng mỗi ngày.

Tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Vương Đức Thuận 87 tuổi vẫn chăm tập gym, sở hữu thân hình rắn chắc như thanh niên - Ảnh 2
Tài tử 87 tuổi duy trì tập luyện ba tiếng mỗi ngày

Nghệ sĩ cho biết ở tuổi gần 90, ông không còn nhanh nhẹn như trước, vì thế không tập luyện nặng. Ông chú trọng tính bền bỉ và kiên trì. Ngoài tập gym, khi có thời gian, Vương Đức Thuận đi bơi, trượt băng, đạp xe ra ngoại ô.

Vương Đức Thuận tham gia hơn 50 tác phẩm điện ảnh, truyền hình của Trung Quốc. Vào lúc dịch Covid-19 bùng nổ, Vương Đức Thuận hạn chế ra ngoài làm việc. Ông từng cho biết ghét nhàn rỗi, bứt rứt trong người nếu không được làm việc.

Tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Vương Đức Thuận 87 tuổi vẫn chăm tập gym, sở hữu thân hình rắn chắc như thanh niên - Ảnh 3
Vương Đức Thuận trong đời thường

Dù không còn trẻ, Vương Đức Thuận vẫn kín lịch với hoạt động phim ảnh, quảng cáo, diễn thuyết... Ông cũng là gương mặt quen thuộc cho các nhãn hàng thời trang danh tiếng tại Đại lục. Hình ảnh cụ ông tự tin sải bước trên sàn catwalk, khoe thân hình rắn rỏi được nhận xét không thua kém bất cứ mẫu nam chuyên nghiệp nào.

Tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Vương Đức Thuận 87 tuổi vẫn chăm tập gym, sở hữu thân hình rắn chắc như thanh niên - Ảnh 4
Vương Đức Thuận ở tuổi 87 

Trong một bài phỏng vấn với CCTV, Vương Đức Thuận cho biết cuộc đời ông đi lên từ con số 0. Năm 14 tuổi ông bắt đầu bươn chải kiếm tiền phụ gia đình. Năm 24 tuổi Vương Đức Thuận bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói.

Tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Vương Đức Thuận 87 tuổi vẫn chăm tập gym, sở hữu thân hình rắn chắc như thanh niên - Ảnh 5
Vương Đức Thuận đóng cao thủ Trương Tam Phong trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký"

Ông góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Trở về tuổi 20Kiếm vũĐiều nàng muốn (What Women Want), Thiên kim nữ tặc, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vua Kungfu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Trương Tam Phong)...

 

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