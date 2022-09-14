Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm

Sao quốc tế 14/09/2022 08:15

Làng tiêu khiển Cbiz từng xuất hiện nhiều chiếc tên vì “vạ mồm”, EQ (chỉ số xúc cảm) thấp khiến cho cho ko chỉ bản thân bị hại mà bạn bè kế bên cũng chịu vạ lây.

Hàn Canh: Tự khoe chiến tích ăn trộm

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 1

Là nghệ sĩ kỳ cựu trong giới tiêu khiển, Hàn Canh từng được tạp chí tung hô hết lời lúc từ Hàn Quốc về nước lập nghiệp. Tuy nhiên, vững chắc anh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn hiện tại nếu ko dính phải phốt “vạ mồm” tác động tới hình ảnh và tên tuổi.

Cụ thể, Hàn Canh bị chê EQ quá thấp. Nam tài tử nhiều lần vì vui mồm mà tự khoe rằng bản thân từng mang chiến tích ăn trộm thời quá khứ. Lúc trẻ, anh lấy trộm máy tính của bạn học để thuê bán lấy tiền tiêu. Hơn thế, nam tài tử còn mặc áo khoác rộng để móc túi băng nhạc lúc còn đi học.

Nhiều người chê bai Hàn Canh mang tài nhưng ko mang đức. Anh trở thành tâm gương xấu của giới trẻ. Hình tượng của cựu thành viên Super Junior ngày càng tệ khiến cho cho nam ca sĩ từng mang thời kì chìm nghỉm trong showbiz tại chính quê nhà.

Trương Nghệ Hưng: Thiếu trách nhiệm

Là thành viên của nhóm nhạc EXO, Trương Nghệ Hưng từng được khán giả đặc thù yêu thích. Cũng giống như Hàn Canh, anh trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Trương Nghệ Hưng từng rất được yêu thích lúc tham gia show thực tế tại quê nhà.

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 2

Tuy nhiên, vì tham gia chương trình truyền hình mà tính cách thật của Trương Nghệ Hưng bị lộ. Nam ca sĩ mang thiếu sót là EQ quá thấp. Anh bị khán giả ném đá liên tục và quay lưng. Chuyện này từng khiến cho cho Trương Nghệ Hưng khá đau đầu.

Cụ thể, lúc tham gia show Cực hạn khiêu chiến, Trương Nghệ Hưng đã công khai chỉ trích mẹ của khách mời nhí thiếu trách nhiệm ngay trước mặt em. Lúc đoạn phim này được lên sóng, khán giả ngay tức thì ném đá Trương Nghệ Hưng. Nhiều người cho rằng anh khinh thường xúc cảm của em nhỏ khiến cho cho cậu bé bị tổn thương.

Triệu Lệ Dĩnh

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 3

Một trong những gương mặt đình đám có tên trong danh sách “vạ miệng” chính là Triệu Lệ Dĩnh. Ngôi sao Hoa Thiên Cốt vốn có tiếng là nữ diễn viên nói thẳng quá mức.

Trong một show truyền hình với MC Tạ Na, cô hồn nhiên quay ra chê bai y phục đàn chị “váy chị to thế” và không quên “góp ý” công khai trên sóng quốc gia “răng chị đầy son kìa”.

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích vì tội “giỏi chê người”.

Không dừng lại ở đó, một lần khác, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng tuyên bố việc quay show chỉ là làm theo yêu cầu đạo diễn, từ đầu đến cuối đều là giả tạo. Tiết lộ này khiến đồng nghiệp Trịnh Khải ngồi cạnh lúng túng không biết nên nói gì.

Thư Kỳ

“Hoa đán” Thư Kỳ cũng nổi tiếng là người đẹp thích nói thẳng và không chịu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”.

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 5

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, cô tiết lộ cơ thể luôn duy trì ở mức 50kg. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô phán: “Với nghệ sĩ thần tượng nói chung, phải có thân hình gọn gàng, xinh đẹp. Đó là trách nhiệm, để béo là phạm tội, không xứng làm nghề”.

Câu nói này khiến nhiều người cho rằng, Thư Kỳ quá trọng hình thức, hơn nữa cô đang thể hiện “sự thiếu tôn trọng người khác khi tự cho mình là hoàn hảo” bởi showbiz Hoa ngữ có không ít nghệ sĩ nổi danh dù thân hình phì nhiêu.

Trần Hiểu

Trần Hiểu nổi tiếng là người “thích gì nói đấy”. Anh còn được gán cho danh hiệu “nói như hoàng đế”. Còn nhớ, trong một show truyền hình thực hiện khi mới nổi tiếng, Trần Hiểu đã gắt gỏng: “Cô ta đi chết đi”, khi nghe MC hỏi về cảm xúc nếu biết bạn gái “bắt cá hai tay”.

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 6

Trần Hiểu nổi tiếng là người “thích gì nói đấy”.

Sau thành công của bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ, Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh vướng nghi án “phim giả tình thật”. Tại thời điểm đó, khi trả lời phỏng vấn, cả hai đều lấp lửng chuyện yêu đương.

Thời gian sau, Trần Hiểu lộ bằng chứng hẹn hò bí mật với đàn chị Trần Nghiên Hy. Lúc này, anh bị dư luận chỉ trích “bắt cá hai tay”. Trước những ồn ào, anh chàng thẳng thắn tiết lộ chuyện cũ lấp lửng với Lệ Dĩnh cũng vì làm theo kịch bản, “giúp tên tuổi cả hai cùng đi lên mà thôi”. Vì những lời thanh minh này, Trần Hiểu bị gán thêm tiếng xấu phũ phàng với phụ nữ.

Hoàng Tử Thao

Còn nhớ Hoàng Tử Thao cùng với Ngô Diệc Phàm là 2 gương mặt đình đám của EXO. Sự việc xảy ra khi Ngô Diệc Phàm rời nhóm. Tại thời điểm đó, Hoàng Tử Thao đã lên tiếng chỉ trích bạn là “kẻ phản bội”, “tham lam”. Câu chuyện này khiến mối quan hệ hai người trở nên rạn nứt.

Mặc dù sau này, mỹ nam 9X có gửi lời xin lỗi nhưng mọi chuyện trở nên quá muộn.

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê EQ thấp: Người làm hại bạn, kẻ vô tư khoe từng ăn trộm - Ảnh 7

Tình bạn của Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm đổ vỡ chỉ vì một câu nói.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   những lần vạ miệng của sao hoa ngữ sao hoa ngữ sao hoa ngữ bị che EQ thấp Triệu Lệ Dĩnh Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2022: Dương Tử đóng phim kinh dị, Tôn Lệ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2022: Dương Tử đóng phim kinh dị, Tôn Lệ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da?

So sánh điểm khác biệt giữa 2 đỉnh lưu một thời tại Cbiz bị scandal đánh mất sự nghiệp: Lý Dịch Phong vẫn nhỉnh hơn Ngô Diệc Phàm ở khâu này

So sánh điểm khác biệt giữa 2 đỉnh lưu một thời tại Cbiz bị scandal đánh mất sự nghiệp: Lý Dịch Phong vẫn nhỉnh hơn Ngô Diệc Phàm ở khâu này

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là "bình hoa di động", Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là "bình hoa di động", Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

Từng là 'tổng tài bá đạo' của Cbiz, màn tái xuất tai tiếng của Trương Hàn khiến dân tình phải thốt lên 'nam thần màn ảnh hết thời'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 23 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 23 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 23 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI