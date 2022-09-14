Cụ thể, Hàn Canh bị chê EQ quá thấp. Nam tài tử nhiều lần vì vui mồm mà tự khoe rằng bản thân từng mang chiến tích ăn trộm thời quá khứ. Lúc trẻ, anh lấy trộm máy tính của bạn học để thuê bán lấy tiền tiêu. Hơn thế, nam tài tử còn mặc áo khoác rộng để móc túi băng nhạc lúc còn đi học.

Là nghệ sĩ kỳ cựu trong giới tiêu khiển, Hàn Canh từng được tạp chí tung hô hết lời lúc từ Hàn Quốc về nước lập nghiệp . Tuy nhiên, vững chắc anh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn hiện tại nếu ko dính phải phốt “vạ mồm” tác động tới hình ảnh và tên tuổi.

Nhiều người chê bai Hàn Canh mang tài nhưng ko mang đức. Anh trở thành tâm gương xấu của giới trẻ. Hình tượng của cựu thành viên Super Junior ngày càng tệ khiến cho cho nam ca sĩ từng mang thời kì chìm nghỉm trong showbiz tại chính quê nhà.

Trương Nghệ Hưng: Thiếu trách nhiệm

Là thành viên của nhóm nhạc EXO, Trương Nghệ Hưng từng được khán giả đặc thù yêu thích. Cũng giống như Hàn Canh, anh trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Trương Nghệ Hưng từng rất được yêu thích lúc tham gia show thực tế tại quê nhà.

Tuy nhiên, vì tham gia chương trình truyền hình mà tính cách thật của Trương Nghệ Hưng bị lộ. Nam ca sĩ mang thiếu sót là EQ quá thấp. Anh bị khán giả ném đá liên tục và quay lưng. Chuyện này từng khiến cho cho Trương Nghệ Hưng khá đau đầu.

Cụ thể, lúc tham gia show Cực hạn khiêu chiến, Trương Nghệ Hưng đã công khai chỉ trích mẹ của khách mời nhí thiếu trách nhiệm ngay trước mặt em. Lúc đoạn phim này được lên sóng, khán giả ngay tức thì ném đá Trương Nghệ Hưng. Nhiều người cho rằng anh khinh thường xúc cảm của em nhỏ khiến cho cho cậu bé bị tổn thương.

Triệu Lệ Dĩnh

Một trong những gương mặt đình đám có tên trong danh sách “vạ miệng” chính là Triệu Lệ Dĩnh. Ngôi sao Hoa Thiên Cốt vốn có tiếng là nữ diễn viên nói thẳng quá mức.

Trong một show truyền hình với MC Tạ Na, cô hồn nhiên quay ra chê bai y phục đàn chị “váy chị to thế” và không quên “góp ý” công khai trên sóng quốc gia “răng chị đầy son kìa”.

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích vì tội “giỏi chê người”.

Không dừng lại ở đó, một lần khác, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng tuyên bố việc quay show chỉ là làm theo yêu cầu đạo diễn, từ đầu đến cuối đều là giả tạo. Tiết lộ này khiến đồng nghiệp Trịnh Khải ngồi cạnh lúng túng không biết nên nói gì.

Thư Kỳ

“Hoa đán” Thư Kỳ cũng nổi tiếng là người đẹp thích nói thẳng và không chịu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, cô tiết lộ cơ thể luôn duy trì ở mức 50kg. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô phán: “Với nghệ sĩ thần tượng nói chung, phải có thân hình gọn gàng, xinh đẹp. Đó là trách nhiệm, để béo là phạm tội, không xứng làm nghề”.

Câu nói này khiến nhiều người cho rằng, Thư Kỳ quá trọng hình thức, hơn nữa cô đang thể hiện “sự thiếu tôn trọng người khác khi tự cho mình là hoàn hảo” bởi showbiz Hoa ngữ có không ít nghệ sĩ nổi danh dù thân hình phì nhiêu.

Trần Hiểu

Trần Hiểu nổi tiếng là người “thích gì nói đấy”. Anh còn được gán cho danh hiệu “nói như hoàng đế”. Còn nhớ, trong một show truyền hình thực hiện khi mới nổi tiếng, Trần Hiểu đã gắt gỏng: “Cô ta đi chết đi”, khi nghe MC hỏi về cảm xúc nếu biết bạn gái “bắt cá hai tay”.

Trần Hiểu nổi tiếng là người “thích gì nói đấy”.

Sau thành công của bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ, Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh vướng nghi án “phim giả tình thật”. Tại thời điểm đó, khi trả lời phỏng vấn, cả hai đều lấp lửng chuyện yêu đương.

Thời gian sau, Trần Hiểu lộ bằng chứng hẹn hò bí mật với đàn chị Trần Nghiên Hy. Lúc này, anh bị dư luận chỉ trích “bắt cá hai tay”. Trước những ồn ào, anh chàng thẳng thắn tiết lộ chuyện cũ lấp lửng với Lệ Dĩnh cũng vì làm theo kịch bản, “giúp tên tuổi cả hai cùng đi lên mà thôi”. Vì những lời thanh minh này, Trần Hiểu bị gán thêm tiếng xấu phũ phàng với phụ nữ.

Hoàng Tử Thao

Còn nhớ Hoàng Tử Thao cùng với Ngô Diệc Phàm là 2 gương mặt đình đám của EXO. Sự việc xảy ra khi Ngô Diệc Phàm rời nhóm. Tại thời điểm đó, Hoàng Tử Thao đã lên tiếng chỉ trích bạn là “kẻ phản bội”, “tham lam”. Câu chuyện này khiến mối quan hệ hai người trở nên rạn nứt.

Mặc dù sau này, mỹ nam 9X có gửi lời xin lỗi nhưng mọi chuyện trở nên quá muộn.

Tình bạn của Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm đổ vỡ chỉ vì một câu nói.