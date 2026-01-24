Sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên sau khi mất một phần hộp sọ

Sao quốc tế 24/01/2026

Vương Nguyệt gây chú ý khi tiết lộ vừa trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, suýt không qua khỏi. Nữ diễn viên cho biết đột ngột ngất xỉu tại nhà vào ngày 26/11. Sau khi ngã và đập đầu mạnh xuống sàn, bà rơi vào trạng thái hôn mê và không nhớ gì về sự việc.

Vương Nguyệt cuối năm ngoái từng gây xôn xao khi tiết lộ bị chấn thương tại nhà riêng. Cụ thể, bà bị ngã đập đầu xuống đất và rơi vào hôn mê, sau đó được đưa đi cấp cứu. Đội ngũ bác sĩ sau đó tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, xử lý máu tụ. Ngôi sao Vườn sao băng tiết lộ sau khi tỉnh lại, bà mới biết mình đã mất đi một phần hộp sọ, việc thở cũng trở nên rất khó khăn.

Cuối tháng 12 năm ngoái, diễn viên 60 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật tiếp theo để tái tạo hộp sọ. Sáng 23/1, MC Trần Hồng, một người bạn thân của Vương Nguyệt, đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng của diễn viên.

Sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên sau khi mất một phần hộp sọ - Ảnh 1

Trần Hồng cho biết vừa nhận được tin nhắn của con gái Vương Nguyệt, thông báo bà đã bình an trải qua ca phẫu thuật. Hiện tại, diễn viên gạo cội cần thêm thời gian để hồi phục. Con gái cũng tiết lộ hiện sống cùng Vương Nguyệt để tiện chăm sóc bà chu đáo.

 

"Chúng ta có tuổi rồi, đừng vì cái gọi là lý tưởng mà hành hạ bản thân đến kiệt quệ, ngày nào cũng vắt óc vì đoàn kịch. Cũng đừng lo bị cười chê vì cạo trọc đầu. Đừng phải đợi đến lúc bệnh rồi mới nghĩ đến chăm sóc bản thân, mà phải coi mỗi buổi sáng được thức dậy đều là món quà của cuộc sống", Trần Hồng chia sẻ.

Bài đăng của nam MC nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả hâm mộ bày tỏ nhẹ nhõm khi hay tin Vương Nguyệt đã bình an sau ca phẫu thuật não, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới nữ diễn viên.

Sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên sau khi mất một phần hộp sọ - Ảnh 2

Vương Nguyệt sinh năm 1965 ở Đài Loan, Trung Quốc. Bà từng là sinh viên xuất sắc của Khoa biểu diễn, Đại học Nghệ thuật Đài Bắc. Vương Nguyệt hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở mảng sân khấu kịch. Bà đóng vai trò đạo diễn, biên kịch và giám đốc sản xuất cho hơn 40 vở kịch cho Đoàn kịch Bình Phong - “đứa con tinh thần” do bà và chồng đồng sáng lập năm 1986. Nhiều tác phẩm được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao như Biến chủng mai khôi…

Trước khi tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe, bà còn tích cực quảng bá vở kịch gắn liền với tên tuổi chồng là Bán lý trường thành. Ngoài sân khấu, bà còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2001, bà vào vai mẹ của nữ chính Sam Thái (Từ Hy Viên) trong bộ phim Vườn sao băng bản Đài Loan. Năm 2018, bà một lần nữa trở lại với phiên bản Trung Quốc đại lục, nữ chính do Thẩm Nguyệt thủ vai.

Bà cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách khác như Poor Prince (2001, có Châu Du Dân), Khoảnh khắc ngọt ngào (2009, có La Chí Tường và Dương Thừa Lâm), Tình vẫn còn đây (2011, có Hạ Quân Tường và Vương Tâm Lăng), Hoa đăng sơ thượng (2021, có Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa)…

Bà Vương Nguyệt còn được mời làm giám khảo của Giải Kim Chung ở hạng mục kịch truyền hình.

Bà kết hôn với ông Lý Quốc Tu, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu nổi tiếng Đài Loan, vào năm 1989. Ông mất năm 2013, để lại cho bà con trai và con gái.

