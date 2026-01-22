'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

Sao quốc tế 22/01/2026 11:00

Mới đây, giới giải trí Hoa ngữ đang bước vào giai đoạn khó khăn, nhiều dự án không thể khai máy và thu hút nhà đầu tư cũng như khán giả. Vì vậy, nhiều ngôi sao từng có danh tiếng tốt trong quá khứ, nhưng vài năm trở lại đây thành tích phim ảnh thấp đã trở thành kẻ bị bỏ rơi. Thẩm Nguyệt đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Mới đây, có thông tin Thẩm Nguyệt đóng cặp với Trương Vãn Ý trong bộ phim Mong người dài lâu, tuy nhiên nữ diễn viên sinh năm 1997 bị người hâm mộ của bạn diễn phản đối kịch liệt.

Fan Trương Vãn Ý đã liệt kê ra những điểm yếu, không đảm bảo về Thẩm Nguyệt, đáng buồn hơn, dù đây là hành động tẩy chay nhưng lại nhận được sự đồng tình của nhiều người vì không ai muốn thần tượng của mình đóng cặp với một diễn viên có thành tích kém như Thẩm Nguyệt.

 

Thẩm Nguyệt nổi tiếng từ năm 2017 với bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Lúc này, với vẻ ngoài ngây thơ dễ mến, Thẩm Nguyệt nhận được sự yêu thích của khán giả vì rất phù hợp với hình tượng nữ chính ngây ngô, đơn thuần. Thậm chí, cô còn được kỳ vọng sẽ trở thành nữ thần thanh xuân thế hệ mới, lưu giữ ký ức đẹp về thời học sinh của khán giả qua các tác phẩm học đường dễ thương.

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau 9 năm, tham gia gần 20 tác phẩm, Thẩm Nguyệt không có thêm một bộ phim nào gây tiếng vang. Diễn xuất của cô bị đánh giá dậm chân tại chỗ, đọc thoại không rõ ràng, chỉ biết trợn mắt. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thấp bé, nhưng thân hình kém cân đối, đôi chân xấu và khó tìm phong cách phù hợp, vì vậy bị chê không đủ nhan sắc để vào vai nữ chính phim ngôn tình. Thẩm Nguyệt bị chê có "thân hình trẻ con", diễn xuất "mỳ ăn liền", khán giả nghe tên đã không muốn xem.

Các bộ phim của Thẩm Nguyệt chỉ có lượt xem trung bình khoảng 5-8 triệu/tập, thành tích cực thấp so với những con số trên 40-70 triệu view của các ngôi sao khác. Thẩm Nguyệt chủ yếu đóng dòng phim học đường, tình yêu giới trẻ nhưng nhiều bộ phim bị chấm điểm chất lượng rất thấp trên trang Douban như Chàng trai cuồng sạch sẽ thân yêu của tôi chỉ đạt 4,3/10 điểm, Em rất thích anh có số điểm là 4/10, Vườn sao băng 3,5 điểm, phim Thất Nguyệt và An Sinh chỉ nhận được 3,9 điểm chất lượng.

 

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới - Ảnh 2

Hiện tại, khi thị trường phim ảnh đóng băng, các dự án đều khó thu hút người xem, một bạn diễn trở thành gánh nặng như Thẩm Nguyệt là điều không ai mong muốn. Ngay cả những ngôi sao lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Thành Nghị, Đàm Tùng Vận cũng có phim không thành công trong thời gian gần đây, thì những diễn viên đang trên đà đi xuống như Thẩm Nguyệt càng bị khán giả tẩy chay, người hâm mộ của các bạn diễn muốn đuổi cô khỏi dự án.

Thẩm Nguyệt được mệnh danh 'nữ thần mạng xã hội' thế hệ mới vì điều này

Thẩm Nguyệt được mệnh danh 'nữ thần mạng xã hội' thế hệ mới vì điều này

Sau thành công của bộ phim thanh xuân vườn trường Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta, Thẩm Nguyệt đến nay vẫn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích từ phía khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Thẩm Nguyệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thẩm Nguyệt được mệnh danh 'nữ thần mạng xã hội' thế hệ mới vì điều này

Thẩm Nguyệt được mệnh danh 'nữ thần mạng xã hội' thế hệ mới vì điều này

Thẩm Nguyệt bất ngờ bị "đào lại" phát ngôn cũ, nghi ngờ thuộc cộng đồng bisexual?

Thẩm Nguyệt bất ngờ bị "đào lại" phát ngôn cũ, nghi ngờ thuộc cộng đồng bisexual?

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

'Nữ hoàng thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ về ý nghĩa thực sự về cái tên được bố đặt cho mình khiến netizen cảm động

Thẩm Nguyệt gây sốt với quan điểm về vấn đề 'giới tính' trong mối quan hệ 'bạn thân'

Thẩm Nguyệt gây sốt với quan điểm về vấn đề 'giới tính' trong mối quan hệ 'bạn thân'

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình

Thẩm Nguyệt khiến netizen bồi hồi khi cosplay lại vai nữ chính của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp trên show truyền hình

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 59 phút trước
Vợ vượt cạn đau đớn suốt 24 giờ, giây phút tôi hạnh phúc bế con thì cô ấy thầm thì một câu khiến tôi chết lặng

Vợ vượt cạn đau đớn suốt 24 giờ, giây phút tôi hạnh phúc bế con thì cô ấy thầm thì một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN 3 lần để rồi nhận về kết quả sốc

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN 3 lần để rồi nhận về kết quả sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ

Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ