Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Sao quốc tế 24/01/2026 11:00

Bộ phim ngôn tình hiện đại "Bề tôi trung thành nhất" do Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết đóng chính đang trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong “Bề tôi trung thành nhất”, Ngao Thụy Bằng hóa thân thành Sầm Sâm - một CEO trẻ thành đạt, sở hữu khối tài sản kếch xù cùng phong thái lạnh lùng đặc trưng của giới thượng lưu. Lợi thế sở hữu gương mặt sắc nét và ánh nhìn điềm tĩnh giúp nam diễn viên tạo được ấn tượng mạnh ngay từ những khung hình đầu tiên.

Đặc biệt, phân cảnh Sầm Sâm bước xuống từ trực thăng trong bộ vest lịch lãm nhanh chóng trở thành hình ảnh “gây sốt”, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và được khán giả ví như hình mẫu tổng tài bước ra từ tiểu thuyết.

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất - Ảnh 1

Ở tuyến nhân vật nữ, Thẩm Vũ Khiết vào vai Quý Minh Thư - một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa, lớn lên trong nhung lụa và được cưng chiều từ nhỏ. Nhân vật sở hữu vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa, đôi lúc thể hiện tính cách tiểu thư, nhưng bản chất lại là người thẳng thắn, ấm áp và giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa một tổng tài trầm tĩnh, lý trí và một tiểu thư hiện đại, quyến rũ tạo nên công thức quen thuộc của mô-típ “cưới trước yêu sau”, song được làm mới bằng cách xây dựng hình ảnh tinh tế và giàu tính điện ảnh.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, “Bề tôi trung thành nhất” được đầu tư mạnh tay về bối cảnh và trang phục nhằm mang đến cảm giác chân thực về cuộc sống giới thượng lưu. Những chi tiết như máy bay trực thăng, xe sang, biệt thự cao cấp hay không gian làm việc đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn của phim Hàn Quốc và Nhật Bản, qua đó phá bỏ định kiến lâu nay rằng ngôn tình Trung Quốc thường thiếu sự sang trọng cần thiết.

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất - Ảnh 2

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, nội dung phim cũng khai thác sâu vào đời sống tâm lý của nhân vật. Sầm Sâm từng trải qua biến cố bị tráo nhầm từ nhỏ, lớn lên trong môi trường đầy toan tính và áp lực, khiến anh hình thành tính cách khép kín, lạnh lùng và khó tin tưởng người khác. Cuộc hôn nhân sắp đặt với Quý Minh Thư ban đầu chỉ là sự ràng buộc gượng ép, kéo theo nhiều hiểu lầm và khoảng cách. Tuy nhiên, qua thời gian, cả hai dần học cách lắng nghe, thấu hiểu và chữa lành cho nhau.

Nhờ sở hữu cặp diễn viên chính được đánh giá là “xứng đôi vừa lứa”, hình tượng nhân vật rõ nét cùng kịch bản chú trọng chiều sâu cảm xúc, “Bề tôi trung thành nhất” đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng hiếm hoi của dòng phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc, không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài hào nhoáng mà còn đủ sức giữ chân khán giả bằng câu chuyện giàu cảm xúc.

