Sự thật bất ngờ về câu chuyện 'trên tình bạn dưới tình yêu' ngoài đời của hai diễn viên đóng vai Tiêu Kiếm - Hàm Hương của Hoàn Châu Cách Cách

Sự thành công của Hoàn Châu Cách Cách là bước đệm giúp dàn diễn viên tham gia như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt,... trở thành ngôi sao nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Đặc biệt, dù chỉ là diễn viên phụ nhưng Lưu Đan (thủ vai Hàm Hương) hay Chu Hoành Gia (thủ vai Tiêu Kiếm) cũng đều vụt sáng trên màn ảnh.

Đáng chú ý, Lưu Đan và Chu Hoành Gia trước khi đóng chung trong Hoàn Châu Cách Cách đã là bạn bè vì từng có lần hợp tác ở dự án khác. Cặp đôi từng được nhiều người hâm mộ ủng hộ và mong muốn cả hai sẽ thành một đôi thật sự ngoài đời.

Tuy nhiên vào đầu năm 2000, trên đường ra sân bay Thâm Quyến, Lưu Đan đã gặp tai nạn xe hơi thảm khốc khiến cô đột tử, để lại tiếc thương cho người hâm mộ và người thân. Chu Hoành Gia là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Anh cũng là người khóc lóc thảm thiết trong tang lễ của Lưu Đan.

Chính vì tình cảm nồng hậu mà anh dành cho bạn diễn khiến báo chí đưa tin Chu Hoành Gia là bạn trai của Lưu Đan thời điểm đó. Thậm chí, có những tin đồn như anh và Lưu Đan yêu nhau hay anh nguyện bảo vệ mộ của Lưu Đan, không chịu lập gia đình.

Tuy nhiên, Chu Hoành Gia cũng từng lên tiếng phủ nhận về những tin đồn này. Nam diễn viên cho biết cái chết của bạn diễn Lưu Đan là cú sốc lớn với anh. Trong đám tang của Lưu Đan, Chu Hoành Gia đã bật khóc bởi đó là sự mất mát lớn như mất đi một người thân vậy.

Đồng thời, Chu Hoành Gia cho biết cả hai vốn là bạn bè tốt chứ không hề có mối quan hệ tình cảm. Không giống như tin đồn "Tiêu Kiếm đau khổ vì Hàm Hương chết nên bao năm qua không lập gia đình". Chu Hoành Gia nói thực sự anh đã kết hôn, có con cái, cuộc sống yên ổn.

Hiện tại, Chu Hoành Gia đã kết hôn và có một cậu con trai. Có đôi lần, nam tài tử chia sẻ ảnh cậu bé trên trang cá nhân. Cậu nhóc trong ảnh thực sự có rất nhiều điểm giống với Chu Hoành Gia. Khi được người hâm mộ hỏi có phải con anh không, nam diễn viên chỉ cười không phủ nhận.