Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách

Sao quốc tế 01/09/2023 19:02

Vốn dĩ vai diễn Tiểu Yến Tử của Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách ban đầu được nhắm tới Lý Đình Nghi. Tuy nhiên vì lựa chọn phim khác mà nữ diễn viên này đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trở thành ngôi sao.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản năm 1998 là phim truyền hình Hoa ngữ kinh điển, đưa tên tuổi nhiều diễn viên vang xa. Đặc biệt, nhờ đôi mắt to lanh lợi, vẻ ngoài hoạt bát, lém lỉnh cùng lối diễn xuất tự nhiên, Triệu Vy hoàn thành xuất sắc vai diễn Tiểu Yến Tử và vụt sáng thành sao hạng A ở làng giải trí Hoa ngữ.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 1

Được biết, vốn dĩ vai diễn Tiểu Yến Tử ban đầu được nhắm tới nữ diễn viên Lý Đình Nghi. Tuy nhiên vì lựa chọn phim khác mà Lý Đình Nghi đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trở thành ngôi sao.

Lý Đình Nghi vốn sở hữu ngoại hình xinh xắn, đôi mắt to linh động mà cô thuận lợi gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Vào nghệ thuật chưa được bao lâu, cô đã nhận ngay vai diễn đầu tay trong series Bao Thanh Thiên.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 2

Thời điểm đó, Quỳnh Dao đang lên kế hoạch sản xuất Hoàn Châu Cách Cách. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên nên Lý Đình Nghi đã lọt vào mắt xanh của Quỳnh Dao và được bà nhắm đến cho vai nữ chính Tiểu Yến Tử.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Lý Đình Nghi cũng nhận được lời mời đóng phim Chàng Trai Tốt Bụng của Thành Long. Giữa một bên là nữ chính trong phim của ‘biên kịch vàng’ Quỳnh Dao, một bên là vai ‘bạn gái’ của ‘siêu sao võ thuật’ Thành Long khiến cô phân vân lực chọn.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 3

Cuối cùng, Lý Đình Nghi nghe theo lời khuyên của quản lý nhận phim của Thành Long và ghi âm tuyên bố tự nguyện rời khỏi đoàn làm phim Hoàn Châu Cách Cách. Chính vì thế, Triệu Vy vốn được nhắm cho vai Tử Vi chuyển sang làm Tiểu Yến Tử. Còn Lâm Tâm Như vốn dự định sẽ vào vai công chúa Trại Á thì được nâng lên làm Hạ Tử Vi.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 4

Khi vừa lên sóng, Hoàn Châu Cách Cách đã trở thành cơn bão càn quét khắp châu Á, dàn nữ chính cũng nổi đình đám. Còn phim Chàng Trai Tốt Bụng dù có sự góp mặt của Thành Long nhưng lại không thành công như mong đợi.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 5

Lỡ mất cơ hội quay Hoàn Châu Cách Cách, Lý Đình Nghi vẫn còn nhận được sự ưu ái của các đoàn làm phim lớn khác. Cô tham gia vài dự án truyền hình lẫn điện ảnh, thậm chí phát hành phát hành album nhạc nhưng sự nghiệp vẫn mãi dậm chân tại chỗ.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 6

Từ năm 2012, Lý Đình Nghi gần như vắng bóng trên màn ảnh. Tên tuổi của cô giờ đây còn kém xa những diễn viên mới vào nghề. Sau này, khi nhắc đến Lý Đình Nghi, khán giả chỉ nhớ đến việc nữ diễn viên hụt vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Thậm chí, Lý Đình Nghi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khóc nức nở cho biết nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời cô chính là từ chối vai Tiểu Yến Tử.

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 7

Mỹ nhân ân hận cả đời vì bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử vào tay Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 8

Tuy ân hận nhưng Lý Đình Nghi vẫn cho biết cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Người đẹp đang sống chung với bạn trai Ken. Dù đã có với nhau một cậu con trai nhưng hai người vẫn chưa có ý định kết hôn.

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