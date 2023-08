Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào?

Được biết, Lưu Nhã Sắt từng tham gia dự án So Young (tạm dịch: Gửi tuổi thanh xuân) do Triệu Vy làm đạp diễn. Trong phim, Lưu Nhã Sắt đóng vai Chu Tiểu Bắc, một nữ sinh với vẻ ngoài tomboy. Mặc dù đây là nhân vật có ngoại hình thay đổi rất nhiều so với nguyên tác, cũng như bị khán giả phản đối nhưng khi dự án này ra rạp, vai diễn của Lưu Nhã Sắt được nhiều khán giả yêu thích.