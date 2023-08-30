Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào?

Sao quốc tế 30/08/2023 13:04

Kể từ khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4, tên tuổi của Lưu Nhã Sắt được nhiều khán giả biết đến và dành nhiều tình cảm đặc biệt. Đáng chú ý, Lưu Nhã Sắt tiết lộ bản thân từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi tham gia dự án điện ảnh So Young.

Kể từ khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4, tên tuổi của Lưu Nhã Sắt được nhiều khán giả biết đến và dành nhiều tình cảm đặc biệt vì ngoại hình cực ngầu, khí chất "lấn át" và còn vô cùng ga-lăng. Đặc biệt, cô nàng có mối quan hệ cũng như tương tác khá tốt đẹp với Chi Pu. Chính vì thế, mọi thông tin liên quan đến cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 1

Được biết, Lưu Nhã Sắt từng tham gia dự án So Young (tạm dịch: Gửi tuổi thanh xuân) do Triệu Vy làm đạp diễn. Trong phim, Lưu Nhã Sắt đóng vai Chu Tiểu Bắc, một nữ sinh với vẻ ngoài tomboy. Mặc dù đây là nhân vật có ngoại hình thay đổi rất nhiều so với nguyên tác, cũng như bị khán giả phản đối nhưng khi dự án này ra rạp, vai diễn của Lưu Nhã Sắt được nhiều khán giả yêu thích.

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 2

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 3

Đáng chú ý, Lưu Nhã Sắt tiết lộ bản thân từng bị Triệu Vy cho ăn tát khi tham gia dự án này. Theo đó, trong cảnh phim Chu Tiểu Bắc tức giận xông vào siêu thị để phá nát mọi thứ trong đây khi bị đổ lỗi ăn cắp. Toàn bộ đoàn làm phim đã quay cảnh này trong 28 giờ, Lưu Nhã Sắt nói rằng cô đã khóc hết nước mắt và gần như suy sụp. Ngày hôm sau, những tưởng cơn ác mộng đã qua nhưng lại phải tiếp tục quay cảnh khóc lóc, Lưu Nhã Sắt cho biết: "Tôi đã khóc suốt 28 tiếng, nước mắt từ đâu ra ?".

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 4

Lúc đó Triệu Vy hỏi cô: “Hôm qua em tự thấy mình diễn có tốt không?”. Cô đã trả lời: “Em sẽ diễn tốt hơn nếu chị tát em một cái”. Tuy nhiên, Lưu Nhã Sắt không ngờ rằng Triệu Vy thực sự sẽ nghe theo lời khuyên của cô và sử dụng cách này. Trong quá trình quay phim, Triệu Vy giả vờ nói chuyện với cô, trước khi rời đi liền tát thẳng vào mặt cô, thế là Lưu Nhã Sắt quay xong cảnh đó trong nước mắt.

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 5

Không lâu sau, đạo diễn Triệu Vy muốn "làm lại trò cũ", Lưu Nhã Sắt đã khôn ngoan chuẩn bị tinh thần và dễ dàng tránh được, kết quả là cả hai cùng bật cười và nói rằng: "Thủ thuật này có tác dụng với tôi, nhưng không có lần thứ hai!".

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 6

Chính nhờ diễn xuất hết mình của Lưu Nhã Sắt đã đóng góp một phần không nhỏ giúp cho So Young trở thành hiện tượng phòng vé khi đạt doanh thu tới 600 triệu NDT (gần 2 nghìn tỷ VNĐ). Lưu Nhã Sắt tiết lộ So Young đã thay đổi con đường tương lai của cô để quyết tâm đi theo nghề diễn viên.

Lưu Nhã Sắt từng bị Triệu Vy cho 'ăn tát' khi quay phim So Young, sự thật thế nào? - Ảnh 7

Bên cạnh việc được công chúng chú ý trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4, Lưu Nhã Sắt còn được biết đến khi là Ảnh hậu tại LHP Kim Tượng nhờ dự án điện ảnh Răng Khôn với diễn xuất được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, Lưu Nhã Sắt còn tham gia phim điện ảnh cùng các tài tử hạng A như Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến...

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