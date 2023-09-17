Cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz của nàng 'Liễu Hồng' Trần Oánh trong Hoàn Châu Cách Cách

Sao quốc tế 17/09/2023 11:01

Dù không nổi tiếng như dàn diễn viên chính, hiện tại, 'Liễu Hồng' Trần Oánh có cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz.

Đã gần 30 năm kể từ ngày lên sóng, Hoàn Châu Cách Cách vẫn trở thành tác phẩm kinh điển khó quên trong lòng nhiều khán giả. Thành công của phim không chỉ giúp dàn diễn viên chính có sự nghiệp ‘một bước lên mây’ mà còn giúp dàn phụ được nhiều người biết đến.

Cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz của nàng 'Liễu Hồng' Trần Oánh trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 1

Nếu so với dàn nữ chính như Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Phạm Băng Băng thì vai diễn Liễu Hồng của nữ diễn viên Trần Oánh cũng được khán giả chú ý. Theo đó, vai diễn Liễu Hồng là một nữ hiệp xinh đẹp, dịu dàng, cùng vào sinh ra tử với nhóm bạn của Tiểu Yến Tử.

Cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz của nàng 'Liễu Hồng' Trần Oánh trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 2

Được biết, thời điểm đóng vai Liễu Hồng, Trần Oánh chỉ là một sinh viên năm 3. Khi đó, phó đạo diễn Lưu Phương đến trường học để tìm diễn viên cho phim Hoàn Châu Cách Cách, vừa nhìn đã chọn trúng ngay cô.

Dù chỉ là vai nhỏ nhưng nhờ nét diễn linh động cùng nhan sắc xinh đẹp của mình, Trần Oánh vẫn biết cách tỏa sáng giữa dàn chính đầy nổi bật. Danh tiếng của cô được biết đến chỉ sau một đêm và là gương mặt để các đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng' sau này.

Cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz của nàng 'Liễu Hồng' Trần Oánh trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 3

Sau sự thành công của Hoàn Châu Cách Cách, cô cũng nhận được nhiều lời mời cho các dự án hơn. Tuy đa phần đều là vai phụ nhưng phim đều là chế tác lớn. Cụ thể, phải kể đến như: Luật Chính Giai Nhân, Danh Bổ Chấn Quan Đông...

Cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz của nàng 'Liễu Hồng' Trần Oánh trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 4Cuộc sống viên mãn sau khi rút khỏi Cbiz của nàng 'Liễu Hồng' Trần Oánh trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 5

Được mọi người yêu mến nhưng Trần Oánh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô kết hôn với chồng ngoài ngành và có 2 cô con gái. Sau khi thành gia lập thất, nữ diễn viên cũng dần rút lui khỏi giới giải trí, tập trung tinh thần và sức lực cho gia đình nhiều hơn, có được hạnh phúc thuộc riêng về mình.Ở tuổi U50, Trần Oánh thường xuyên khiến khán giả ngưỡng mộ với sắc vóc ‘lão hóa ngược’ của mình.

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