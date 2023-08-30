Cuộc đời 'hồng nhan bạc mệnh' của nàng 'Hàm Hương' phim Hoàn Châu Cách Cách

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả châu Á nói chung và khán giả Việt Nam nói riêng. Ngoài bộ tứ diễn viên chính thì một nhân vật cũng được yêu mến không kém, đó chính là nàng Hàm Hương - công chúa xứ Hồi Cương được đưa đến nhà Thanh để gả cho hoàng đế.

Lưu Đan ‘Hàm Hương’ phim Hoàn Châu Cách Cách ra đi khi đang ở độ tuổi thanh xuân của đời người sau một tai nạn xe. Nhắc đến nữ diễn viên, khán giả luôn dành cho cô niềm xót thương vô hạn.

Mặc dù bị mang tiếng là người thay thế, nhưng chính nhan sắc và tài diễn xuất của Lưu Đan đã lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Thuở ấy, mười người thì chín người mê mệt tạo hình đẹp như tiên của Hàm Hương, mão đội đầu của nhân vật này cũng trở thành trào lưu một thời.

Lưu Đan sinh năm 1975, tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ngay từ bé, cô đã có năng khiếu nghệ thuật và mơ ước lớn lên trở thành diễn viên. Chiều lòng con gái, mẹ của người đẹp Hoàn châu cách cách gửi cô đến Học viện nghệ thuật Hà Nam học múa ba lê từ năm lên 10 tuổi.

13 tuổi, để thực hiện giấc mộng minh tinh, Lưu Đan gia nhập quân đội và trở thành nữ văn nghệ binh của Quân đoàn pháo binh. Năm 1993, nữ diễn viên rời quân ngũ và thi tuyển vào Học viện Hí kịch Trung ương. Vừa bước chân vào trường nghệ thuật, cô đã có vai diễn đầu tay trong tác phẩm Hỏa Bá Trấn.

Với "đôi mắt ẩn chứa linh khí tựa cánh đào, ngũ quan thanh tú", Lưu Đan được nhiều đạo diễn chú ý và nhận được vô số lời mời đóng phim. Lúc bấy giờ, do kém tên tuổi cô chỉ được đóng các vai nhỏ, ít thoại trong Tể tướng Lưu gù, Tân Long Môn khách sạn, Tây du ký 2...

Gia đình của Lưu Đan rất ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật. Cô được xem là niềm tự hào và hy vọng của cả nhà. Chính vì thế, sự ra đi đột ngột của cô ở tuổi 25 là tấn bi kịch mà đến nay vẫn khiến người trong gia đình đau lòng khi nhớ đến.

Cuộc đời Lưu Đan bước sang một trang mới khi được Quỳnh Dao chọn vào vai Hàm Hương trong Hoàn Châu cách cách. Thực chất vai diễn này ban đầu được nữ sĩ đo ni đóng giày cho Tưởng Cần Cần. Tuy nhiên, người đẹp họ Tưởng đã từ chối và Quỳnh Dao phải tìm người thay thế.

Nói về người đẹp gốc Cáp Nhĩ Tân, đạo diễn Lý Bình chia sẻ: "Lưu Đan là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai Hương Phi. Cô ấy không phải là người có nhan sắc nổi bật trong số hơn 300 người tham gia casting năm đó, song chúng tôi chọn vì vẻ đẹp dịu dàng nhưng rất quyến rũ của cô. Còn một lý do quan trọng là Lưu Đan từng học múa, phù hợp với nhân vật công chúa Hàm Hương”.

Thành công với vai diễn nhỏ trong Hoàn Châu cách cách 1998, người đẹp thoát cảnh đóng vai phụ. Cùng năm, cô lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Khách sạn tình nhân, đóng cùng với Chu Hoành Gia.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, thì sự cố kinh hoàng ập đến cướp đi sinh mệnh của nàng "Hàm Hương". 6h ngày 30/1/2000 trên đường cao tốc từ Thâm Quyến đến Quảng Châu, Lưu Đan ra đi ở tuổi 25 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lưu Đan là do tai nạn giao thông. Được biết, trên đường cao tốc từ Thâm Quyến đến Quảng Châu, tài xế chở cô đã chủ quan phóng xe với tốc độ cao, sau đó va chạm mạnh với một vật cản trên đường.

Lưu Đan ngồi ở hàng ghế sau và không thắt dây an toàn nên đã bị văng ra khỏi xe sau cú tông kinh hoàng. Nữ diễn viên qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện.

Năm ấy, lễ tang của nàng Hương Phi chìm trong nước mắt của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Lưu Đan được tiễn đưa một cách long trọng, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã có mặt để tiễn cô trên đoạn đường cuối cùng.

Cho tới bây giờ, truyền thông Trung Quốc vẫn ngậm ngùi viết về sự ra đi của Lưu Đan như sau: “Phận số của Lưu Đan như hòa vào nhân vật truyền thuyết Hàm Hương, Lưu Đan cũng hóa thành bướm và bay lên trời”.