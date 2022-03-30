Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa?

Sao quốc tế 30/03/2022 17:41

Thành viên nhóm Girls' Generation (SNSD) Choi Soo Young mới đây đã chia sẻ một story trên Instagram khiến fan vô cùng trông đợi và phấn khích.

Nhóm nhạc nữ huyền thoại Girls' Generation hay còn được gọi là SNSD luôn là cái tên được người hâm mộ của nhóm nói riêng và công chúng nói chung luôn mong nhóm sớm có màn tái hợp mỗi năm và hơn hết là một màn comeback âm nhạc đúng nghĩa.

Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa? - Ảnh 1

Mới đây, Sooyoung đã giao lưu với người hâm mộ thông qua Instagram. Khi được hỏi về kỷ niệm 15 năm debut của SNSD, cô nàng đã trả lời, "Bạn đã sẵn sàng chưa?".

Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa? - Ảnh 2

Tuy câu trả lời của Sooyoung có phần lấp lửng và chưa có điều gì quá rõ ràng nhưng nó cũng khiến người hâm mộ phải rần rần ít nhiều. Người hâm mộ tin rằng câu trả lời như một lời xác nhận kỉ niệm 15 năm lần này sẽ được các thành viên tổ chức khá chỉnh chu và mong fan sẽ cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này cùng nhóm.

Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa? - Ảnh 3

Sooyoung ra mắt với tư cách là thành viên của Girls' Generation vào năm 2007. Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này nổi tiếng với các bài hát hit toàn cầu như "Into the New World", "Gee" và "Tell Me Your Wish". Năm ngoái, để kỷ niệm 14 năm ra mắt, các thành viên đã tái hợp trong chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN.

Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa? - Ảnh 4

Hiện tại, các thành viên Sunny, Taeyeon, Yuri, Yoona và Hyoyeon vẫn trực thuộc SM, còn Seohyun, Sooyoung, Tiffany đã đầu quân về công ty khác. Tuy là vậy nhưng họ vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết với nhau khiến các fan rất mừng và ngưỡng mộ.

Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa? - Ảnh 5

Theo DongA Ilbo

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc Kbiz SNSD

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