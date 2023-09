Sooyoung nổ phát súng đầu tiên lên tiếng về kỉ niệm 15 năm debut của nhóm nhạc SNSD, fan đã chuẩn bị gì chưa?

Tuy câu trả lời của Sooyoung có phần lấp lửng và chưa có điều gì quá rõ ràng nhưng nó cũng khiến người hâm mộ phải rần rần ít nhiều. Người hâm mộ tin rằng câu trả lời như một lời xác nhận kỉ niệm 15 năm lần này sẽ được các thành viên tổ chức khá chỉnh chu và mong fan sẽ cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này cùng nhóm.





Sooyoung ra mắt với tư cách là thành viên của Girls' Generation vào năm 2007. Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này nổi tiếng với các bài hát hit toàn cầu như "Into the New World", "Gee" và "Tell Me Your Wish". Năm ngoái, để kỷ niệm 14 năm ra mắt, các thành viên đã tái hợp trong chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN.

Hiện tại, các thành viên Sunny, Taeyeon, Yuri, Yoona và Hyoyeon vẫn trực thuộc SM, còn Seohyun, Sooyoung, Tiffany đã đầu quân về công ty khác. Tuy là vậy nhưng họ vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết với nhau khiến các fan rất mừng và ngưỡng mộ.

Theo DongA Ilbo