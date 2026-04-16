Đúng ngày 29/2 âm lịch, 3 con giáp giàu sang bám gót, Phú Quý bủa vây, khắp người dát vàng, Phát Tài không ngờ, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 16/04/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang bám gót, Phú Quý bủa vây, khắp người dát vàng, Phát Tài không ngờ, cuộc đời sang trang đúng ngày 29/2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng ngày 29/2 âm lịch, người tuổi Tuất trong ngày có Lục Hợp nhập mệnh trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Những vấn đề nan giải còn tồn đọng đều được quý nhân giúp đỡ và đạt kết quả lý tưởng trong ngày này. Các mối quan hệ của bạn cũng chuyển biến tích cực, nhiều cơ hội bất ngờ trong sự nghiệp tìm đến bạn, hãy nắm bắt thời cơ để phát triển. 

Đúng ngày 29/2 âm lịch, 3 con giáp giàu sang bám gót, Phú Quý bủa vây, khắp người dát vàng, Phát Tài không ngờ, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình duyên nở hoa phơi phới, con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương nhờ cát khí lan tràn. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng hôm nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày 29/2 âm lịch, tuổi Thân gặp Thiên Ấn nên những bạn làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do sẽ có tin vui nho nhỏ. Bạn nhiều tài nghệ nhưng đi làm dễ cô độc, có chút ích kỷ, nên khắc phục khuyết điểm này để tuần mới may mắn hơn nhé. Đường tài lộc có xê dịch theo hướng tích cực. Bạn khá cận trọng trong chi tiêu, không để bản thân sa đà vào cám dỗ. 

Đúng ngày 29/2 âm lịch, 3 con giáp giàu sang bám gót, Phú Quý bủa vây, khắp người dát vàng, Phát Tài không ngờ, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cục diện hai hành Kim tương hòa báo hiệu tình cảm bình ổn. Nếu có cuộc hẹn quan trọng trong hôm nay thì nên chuẩn bị từ sớm. Người độc thân hay những người đã lập gia đình sẽ tìm được cảm giác bình yên, vui vẻ trong ngày.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày 29/2 âm lịch, công việc của Mùi cực sáng nhờ Chính Quan trợ giúp. Mùi nỗ lực và nhìn nhận mọi thứ với tinh thần tích cực thì sẽ thấy kết quả xứng đáng với mong đợi của mình. Những bạn đang chờ đợi tin tức liên quan đến thủ tục, giấy tờ, học hành, công việc sẽ có may mắn. 

Đúng ngày 29/2 âm lịch, 3 con giáp giàu sang bám gót, Phú Quý bủa vây, khắp người dát vàng, Phát Tài không ngờ, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình cảm tốt đẹp nhờ Thổ sinh Kim. Có những chuyện tha được thì bạn sẽ tha, quên được thì bạn sẽ quên. Mùi không rảnh để phí thời gian cho những người không đáng. Thời gian ủ mưu hại người chi bằng tính toán tìm cơ hội cho chính mình.

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