Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy Phú Quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy Phú Quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, tuổi Mùi nếu có quyết định liên quan đến việc cải thiện tình hình tài chính thì lúc này là thời điểm thuận lợi. Bởi khi Thiên Tài đã hỗ trợ những điều kiện tốt để con giáp này có thể phát huy các lợi thế mà mình đang có. Quan trọng là bản mệnh có tận dụng được hay không mà thôi.

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy Phú Quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội tốt như thế không có nhiều nên tuổi Mùi đừng chần chừ, lưỡng lự quá lâu. Hãy tin vào cảm nhận ban đầu của mình. Có những người thông minh, nhanh nhạy biết chớp cơ hội thì khả năng lớn phát tài nhanh trong thời gian ngắn.

Tam hợp mang lại các cơ hội lãng mạn mới cho người độc thân, đào hoa vượng sắc đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cám dỗ cho người đã có gia đình hạnh phúc. Vì thế, tuổi Mùi đừng dễ ngã lòng vì một người khác giới nào. Hiểm họa khôn lường từ những việc tưởng nhỏ thế này.

Con giáp tuổi Hợi 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, người tuổi Hợi được Tam hợp cục che chở, vận trình vì thế cũng suôn sẻ hơn hẳn trước đó. Đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng tương kính như tân, mọi chuyện trong nhà đều bàn bạc kín kẽ nên nhận được những lời ngợi khen từ người ngoài. 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy Phú Quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm này, khối lượng công việc mà bản mệnh phải đảm nhận không hề ít, áp lực là điều không tránh khỏi. Nhưng may có Chính Ấn soi đường chỉ lối nên bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái thành công.

 

Ngũ hành tương sinh giúp tình hình tài chính của tuổi này bình ổn, thu chi hài hòa, không còn cảm thấy quá áp lực về phương diện này nữa. Để cải thiện thu nhập, bạn nên tìm hiểu một số hạng mục đầu tư, kinh doanh yêu thích, sau đó có thể tiến hành khi đã tìm hiểu kỹ càng mọi thứ.

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, Chính Ấn đảm bảo cho người tuổi Sửu thoải mái theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của bản thân. Cát tinh này mang tới những cơ hội thuận lợi để những chú Trâu thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, ghi tên mình vào danh sách nhân viên có nhiều thành tích nổi bật và cống hiến hết mình.

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy Phú Quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp vào ngày hôm nay. Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên mở rộng giao tiếp để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc.

 

Ngũ hành Thổ sinh Kim, con giáp này có một gia đình rất hòa thuận, các thàng viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Những bản mệnh còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như nhiều tình cảm từ người khác phải. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ được cải thiện hơn trước, mọi khúc mắc đều được xóa bỏ. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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