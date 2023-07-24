Số phận của hai đại mỹ nhân Tân Cương: người bị gọi là 'bình hoa di động', kẻ bị công chúng quay lưng không thương tiếc

Sao quốc tế 24/07/2023 09:34

Đây là hai người đẹp đại diện cho các mỹ nhân xứ Tân Cương trong Cbiz. Họ không chỉ nổi tiếng, nhan sắc xinh đẹp mà cuộc sống trong làng giải trí cũng khác nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba 

Số phận của hai đại mỹ nhân Tân Cương: người bị gọi là 'bình hoa di động', kẻ bị công chúng quay lưng không thương tiếc - Ảnh 1
Nhan sắc gây thương nhớ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 

Địch Lệ Nhiệt Ba nữ diễn viên sinh năm 1992 đến từ dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương. Cô tốt nghiệp học viện hý kịch Thượng Hải là một trong những tiểu hoa đán khá quen thuộc với khán giả. Sau Lý Huệ Trân xinh đẹp - dự án thu hút hơn 7 tỷ lượt xem, tên tuổi của cô lên như diều gặp gió và trở thành tên tuổi hàng đầu. Đến năm 2015, nhờ vào bộ phim truyền hình “Người tình kim cương” cô được đông đảo khán giả chú ý. Từ đó đến nay, Nhiệt Ba luôn nằm trong nhóm những đỉnh lưu của làng giải trí Hoa Ngữ.

Số phận của hai đại mỹ nhân Tân Cương: người bị gọi là 'bình hoa di động', kẻ bị công chúng quay lưng không thương tiếc - Ảnh 2
Tuy xinh đẹp nhưng cô nàng không được đánh giá cao về mảng diễn xuất 

Năm 2018, người đẹp sinh năm 1992 được vinh danh là Nữ thần Kim Ưng và tích cực tham gia các show thực tế. Tuy nhiên, diễn xuất của cô không được đánh giá cao, bị xem là "bình hoa di động". Trong chương trình "Feel the World ", Địch Lệ Nhiệt Ba hóm hỉnh trêu đùa đạo diễn “hãy đến tìm tôi quay phim đi, tôi có thời gian”. Thực chất khi đó cô đã nhiều tháng không quay một bộ phim nào. Ngay khi bộ phim "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư" được phát sóng cũng khiến nhiều người phải phàn nàn về bộ phim chỉ đạt 5,9 điểm.

Cổ Lực Na Trát 

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là người dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề của Tân Cương (Trung Quốc). Cô từng đóng Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long, Hiên viên kiếm, Câu chuyện cảnh sát 2013, Đại Đường minh nguyệt, Trả lại thế giới cho em... 

Số phận của hai đại mỹ nhân Tân Cương: người bị gọi là 'bình hoa di động', kẻ bị công chúng quay lưng không thương tiếc - Ảnh 3
Cổ Lực Na Trát gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc dịu dàng, có sự hòa quyện giữa nét phương Tây và truyền thống

Cô gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc dịu dàng, có sự hòa quyện giữa nét phương Tây và truyền thống. Người đẹp được ngợi ca có nét đẹp chuẩn mực vượt trội so với “đối thủ” Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thế nhưng, dù xinh đẹp và gợi cảm, Cổ Lực Na Trát vướng không ít scandal đời tư. Năm 2012, cô bị phát tán ảnh âu yếm trên giường với bạn trai cũ thời sinh viên. Năm 2015, cô tiếp tục lộ ảnh nóng với một người đàn ông. Năm 2018, mạng xã hội Weibo lan truyền clip âu yếm của Cổ Lực Na Trát và người đàn ông tên Tạ Nghi Vũ. Những lùm xùm tình ái khiến danh tiếng cô ít nhiều bị ảnh hưởng. 

Số phận của hai đại mỹ nhân Tân Cương: người bị gọi là 'bình hoa di động', kẻ bị công chúng quay lưng không thương tiếc - Ảnh 4
Lùm xùm tình ái khiến nữ diễn viên chịu không ít ảnh hưởng 

Bên cạnh đó, kĩ năng diễn xuất của cô không được nhiều người đánh giá cao. Gương mặt cứng đờ, lỗi diễn một màu đã khiến người đẹp nhận không ít chỉ trích. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét cô chỉ "có đẹp mà không có thơm", không được công chúng công nhận tài năng.

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