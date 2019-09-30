Sợ mất quyền nuôi con, Lưu Khải Uy nhanh chóng phủ nhận tin đồn hẹn hò với mỹ nhân TVB

Hôm nay, thông tin Lưu Khải Uy hẹn hò với mỹ nhân TVB kém 12 tuổi được nhiều trang giải trí Hoa ngữ đăng tải.

Sau gần một năm chính thức tuyên bố ly hôn, Dương Mịch – Lưu Khải Uy luôn vướng phải nhiều tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được người phù hợp để công khai mối quan hệ. Sau khi ly hôn, cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều chưa tìm được một nửa phù hợp với mình Thời gian trước đây, nữ diễn viên Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Sau khi ly hôn, vợ cũ Lưu Khải Uy vẫn luôn là quý cô được săn đón nhất của Cbiz nhưng cô vẫn chưa công khai mối quan hệ tình cảm của mình.

Không giống Dương Mịch, sau khi ly hôn Lưu Khải Uy hạn chế phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Anh thường xuyên về Hong Kong để chăm lo cho con gái. Hôm nay, truyền thông Hong Kong bất ngờ đưa tin Lưu Khải Uy đang hẹn hò với mỹ nhân TVB kém anh 12 tuổi Thang Lạc Văn. Dung nhan mỹ nhân TVB Thang Lạc Văn, người tình tin đồn của Lưu Khải Uy Thang Lạc Văn được đánh giá sở hữu nhan sắc không kém cạnh vợ cũ của Lưu Khải Uy Thang Lạc Văn từng lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong Theo đó, em gái của Lâm Phong chính là người mai mối cho Lưu Khải Uy và Thang Lạc Văn. Nhan sắc của Thang Lạc Văn được đánh giá là không thua kém gì Dương Mịch. Mỹ nhân 32 tuổi này từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Vậy nhưng ngay sau khi có tin đồn, Lưu Khải Uy đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện Vậy nhưng ngay sau đó phía Lưu Khải Uy đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. Nhiều người nghi ngờ nguyên nhân khiến anh nhanh chóng lên tiếng là vì có liên quan đến quyền chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp. Có ý kiến cho rằng có thể trong thỏa thuận ly hôn giữa Lưu Khải Uy và Dương Mịch có điều khoản nếu Lưu Khải Uy có bạn gái thì sẽ không được quyền nuôi con gái. Do đó, Lưu Khải Uy không do dự mà ngay lập tức phủ nhận tin đồn hẹn hò với Thang Lạc Văn.

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh Không chịu thua kém nữ diễn viên Dương Mịch, Angela Baby cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi lần đầu khoác lên mình trang phục triều Thanh.

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