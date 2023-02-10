Sở hữu gương mặt ngây thơ nhưng Trình Tiêu lại khiến dân tình 'điêu đứng' với loạt ảnh diện đồ bơi khoe dáng cực đỉnh

Vừa qua, phòng làm việc của Trình Tiêu đã chia sẻ những bức ảnh mới nhất của cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong loạt ảnh được đăng tải, Trình Tiêu vô cùng gợi cảm khi diện đồ bơi sắc hồng nổi bật.

Nhan sắc ngọt ngào, vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da trắng như ngọc của Trình Tiêu đã khiến người xem phải xuýt xoa trước vẻ đẹp ngày càng hoàn hảo của cô nàng. Từ những tấm ảnh chụp gần đến khung hình chụp toàn bộ vóc dáng, cô nàng đều khoe được nét đẹp cuốn hút, những đường cong tuyệt mỹ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Được biết, Trình Tiêu chỉ cao 167cm nhưng chiều dài của chân là 104cm, tỷ lệ dáng người được coi là khá hoàn hảo. Cũng chính vì thế mà cô nàng luôn tận dụng điểm mạnh này khi lựa chọn trang phục cho mình. Dù là trên sân khấu hay ảnh đời thường, những trang phục của Trình Tiêu luôn được mọi người đánh giá cao.

Trình Tiêu hay còn được biết đến với nghệ danh Cheng Xiao, là một thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc WJSN. Cô từng là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhưng đã chuyển trọng tâm hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc.

Trình Tiêu được khán giả biết đến khi góp mặt trong nhiều vai trò, là ca sĩ, vũ công hay cả diễn viên. Cô nàng được khán giả đánh giá rất tốt về lĩnh vực ca sĩ hay thể hiện vũ đạo trên sân khâu. Đặc biệt, Trình Tiêu được đánh giá cao với khả năng biểu diễn thể dục nhịp điệu. Những động tác của cô nhìn uyển chuyển, chính xác và đẹp mắt.

Ngược lại ở mảng diễn xuất, dù Trình Tiêu có nhan sắc rạng rỡ, nhưng lại bị xem là "thánh đơ" của làng phim ảnh Hoa ngữ. Vì diễn nhạt nhòa nên dạng vai mà Trình Tiêu thường đóng là thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, trong sáng, tốt tính, được nhiều người yêu mến, người xem dễ chán và dễ quên.

Từng có nhiều dân mạng khuyên ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1998 nên rèn luyện diễn xuất nhiều hơn thay vì liên tục nhận dự án mới và "vai nào cũng như vai nào". Song, bất chấp tài năng gây tranh cãi, Trình Tiêu vẫn liên tục gia nhập đoàn phim mới.