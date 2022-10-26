Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế'

Sao quốc tế 26/10/2022 15:23

So với nhiều ý kiến chê bai ở thị trường phim ảnh trong nước, 'Khi em mỉm cười rất đẹp" lại đạt thành tích "đáng gờm" ở nước ngoài.

Còn nhớ, bộ phim "Khi em mỉm cười rất đẹp" do Trình TiêuHứa Khải đóng chính khi mới ra mắt đã bất ngờ gây bão trên khắp các cộng đồng mạng. Tuy nhiên không phải vì nội dung xuất sắc mà từ lùm xùm đạo nhái, thiếu tôn trọng môn thể thao điện tử, đặc biệt là diễn xuất tệ của dàn nghệ sĩ trẻ, riêng Trình Tiêu bị mắng là trông như “bình hoa di động”. 

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 1

Thế nhưng, khác với "cơn bão" tẩy chay từ cư dân mạng nước nhà thì mới đây, blogger đưa tin bộ phim "Khi em mỉm cười rất đẹp" bất ngờ trở thành bộ phim Trung Quốc đầu tiên được tiến hành lồng tiếng chuyên biệt tại Nga, đánh dấu sự thành công đáng kể của phim tại thị trường quốc tế.

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 2

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 3
Khi em mỉm cười rất đẹp được nhắc đến tại thị trường phim ảnh quốc tế.

Một điều khá bất ngờ là dù phim vấp phải hàng loạt lời chê bai, chỉ trích đến từ khán giả, song trước đó vẫn có thể “chễm chệ” ngoi lên vị trí top đầu của bảng xếp hạng những bộ phim hot nhất trên các nền tảng, đồng thời được phát sóng tại 70 nước. 

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 4

Bên cạnh đó, lúc mới lên sóng từ năm 2021 nhưng đến nay đã là cuối năm 2022, phim của Hứa Khải và Trình Tiêu vẫn có lượt người xem đáng nể. Đây là một trong những điều hiếm hoi, ít bộ phim nào làm được, đặc biệt là những bộ bị chê "thảm thương" như "Khi em mỉm cười rất đẹp". Nhiều netizen thắc mắc, phải chăng một nửa lượt view là công của antifan khi họ phải cày ngày càng đêm để soi ra khuyết điểm của bộ phim?

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 5

Tuy nhiên, bỏ qua những tranh cãi về nội dung thì bộ phim, nhiều khán giả cho rằng dự án phim đã thật sự quy tụ dàn diễn viên nhan sắc cực phẩm đúng chất một bộ phim thần tượng ngôn tình điển hình.

Hứa Khải nổi lên sau thành công của bộ phim cung đấu Diên Hi Công Lược với vai diễn Phú Sát Phó Hằng đốn tim rất nhiều thiếu nữ. Sau đó, Hứa Khải liên tiếp xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình với vai trò nam chính như Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn, Thiên Vũ Kỷ,… Tuy nhiên, cho đến hiện tại anh chàng chưa có vai diễn nào nổi trội như Phú Sát Phó Hằng năm xưa. 

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 6

Trình Tiêu sinh năm 1998, cô vốn là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn - Trung Cosmic Girls và nhóm nhỏ Wonder. Cô đảm nhận vai trò nhảy chính và gương mặt đại diện của nhóm. Trình Tiêu không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng nhờ việc nổi tiếng tại Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ được giao vai chính ngay từ khi bắt đầu nghiệp diễn. 

Bị 'ghẻ lạnh' ở nước nhà, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải và Trình Tiêu bất ngờ thành 'con cưng quốc tế' - Ảnh 7

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