Thở phào khi vợ vô sinh tự nguyện bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 10/04/2026 13:53

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi. 

Tôi và vợ quen nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì quyết định kết hôn.

6 năm lấy nhau, cả hai không có tin tức con cái, nguyên nhân là từ vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tiền bạc đổ sông đổ biển vẫn không có kết quả. Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.

Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.

Vài ngày sau đó, sáng vừa tỉnh dậy thì tôi đã không thấy vợ đâu. Trên bàn trong phòng khách, đơn ly hôn vợ đã ký cùng một mảnh giấy để lại: “Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi”.

Thở phào khi vợ vô sinh tự nguyện bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm sau khi vợ rời đi, tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi công tác ở thành phố khác. Vợ tôi giờ làm trong tổ chức từ thiện, thường xuyên đi nhiều nơi giúp người khó khăn. Trông cô ấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng quặn lên tình cảm chôn giấu bấy lâu.

Thật ra, suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy mình thoải mái. Chỉ có những ngày đầu vợ đi, tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người bỏ rơi cô ấy. Nhưng những tháng ngày sau đó khiến tôi chán chường cùng cực. Tôi vẫn nhớ vợ nhưng lại không thể làm gì khác. Dù bố mẹ tôi có sắp xếp để tôi gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi chẳng thể tìm được ai như vợ.

Từ lúc thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, bố mẹ dù có giận cũng đành thở dài bất lực. Đến một ngày khi thấy tôi bệnh liệt giường suốt một tháng, mẹ tôi nói không thể bỏ vợ thì hãy đi tìm cô ấy về. Bố mẹ tôi đã già rồi, cũng không chịu nổi cảnh nhìn con mình ngày một suy sụp. Họ nói chúng tôi có thể nhận con nuôi, họ không cấm cản phản đối nữa.

Đến hôm nay khi gặp lại vợ, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng ông trời cho tôi. Tôi không muốn vụt mất người vợ vô sinh này của mình. 6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (10/4/2026), 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang

Qua đêm nay (10/4/2026), 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Hai người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa đám tang vì lý do khiến ai cũng sốc

Hai người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa đám tang vì lý do khiến ai cũng sốc

Video 50 phút trước
4 người đàn bà dắt tay nhau đến viếng tang chồng, nhìn danh tính họ mà vợ đau đớn nhận ra mình đã bị lừa dối nhiều năm

4 người đàn bà dắt tay nhau đến viếng tang chồng, nhìn danh tính họ mà vợ đau đớn nhận ra mình đã bị lừa dối nhiều năm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', một đường thẳng tiến, tiền tài vô số, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thở phào khi vợ vô sinh tự nguyện bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thở phào khi vợ vô sinh tự nguyện bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Diễn xuất nội tâm của Tôn Lệ được đánh giá cao, nhưng phim mới không đạt thành tích như kỳ vọng

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Kịch tính quá trình giải cứu người đàn ông mắc kẹt gần 14 ngày trong hầm mỏ

Kịch tính quá trình giải cứu người đàn ông mắc kẹt gần 14 ngày trong hầm mỏ

Video 1 giờ 50 phút trước
Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ chú rể gặp nạn trong ngày cưới do sợi dây nối 2 xe tải căng ngang đường

Thông tin MỚI vụ chú rể gặp nạn trong ngày cưới do sợi dây nối 2 xe tải căng ngang đường

Giá vàng hôm nay, ngày 10/4/2026: Bật tăng trở lại sau phiên lao dốc, nhưng người mua 'đu đỉnh' lỗ vẫn 21,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/4/2026: Bật tăng trở lại sau phiên lao dốc, nhưng người mua 'đu đỉnh' lỗ vẫn 21,2 triệu đồng/lượng

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Bị cô gái lạ tát cháy má giữa phố, tôi "ngã quỵ" khi biết lý do liên quan đến bí mật gia đình

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ đem 5 tỷ đến cầu xin một việc khiến tôi "rụng rời" tay chân

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ đem 5 tỷ đến cầu xin một việc khiến tôi "rụng rời" tay chân

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi giơ ra tờ giấy khiến cô ta bật ngửa, mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi giơ ra tờ giấy khiến cô ta bật ngửa, mặt cắt không còn giọt máu

Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh

Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh