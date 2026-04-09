Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi 'ngã quỵ' phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Tôi và Quỳnh là bạn thân từ thời Đại Học, sau khi đi làm thì vẫn giữ tình cảm tốt. Dù cả hai đều có nhiều mối quan hệ khác, nhưng tình bạn thì vẫn gắn bó như thời đi học. Chúng tôi còn có một nhóm bạn chung, nếu có thời gian rảnh thì 5 gia đình tụ tập ăn uống, đi chơi.

Một lần chúng tôi rủ nhau đi du lịch một chuyến để gắn bó tinh thần và thoải mái tinh thần hơn. Từ lúc lên kế hoạch đi chơi thì ai cũng hào hứng, chat chit không ngừng để chuẩn bị. Ngày đi chơi cũng đến, chúng tôi có một kỳ nghỉ ở Đà Lạt. Hai ngày đầu ai cũng vui vẻ, cảm thấy thư giãn vô cùng.

 

Đến ngày thứ ba, chúng tôi có kế hoạch đi chơi tự do. Hôm đó, vợ chồng tôi ở phòng vì con trai không được khỏe. Chồng tôi nói tôi ở nhà để nghỉ ngơi, còn anh thì đi cùng Dương (là chồng của Quỳnh) ra ngoài nhậu nhẹt tâm sự. Tôi thoải mái đồng ý, cho chồng thời gian riêng với bạn.

Khoảng một tiếng sau thì tôi bế con xuống sảnh khách sạn cho thoáng, tình cờ gặp Dương đang ngồi uống cà phê. Tôi thấy lạ thì hỏi anh: “Em tưởng anh với anh Quốc nhà em đi nhậu tâm sự?”.

Nghe tôi nói thế thì anh Dương cũng ngẩn người rồi hỏi tôi: “Anh lại tưởng em đi ăn lẩu với Quỳnh vợ anh? Quỳnh nói đi ăn với em ở quán lẩu gần đây”.

Chúng tôi nhìn nhau liền hiểu ra có vấn đề. Nghĩ một lúc thì anh Dương nói tôi đi sang quán cà phê đối diện để đợi họ về em sao.

Tôi và chồng của Quỳnh đợi suốt 3 tiếng mới thấy Quỳnh đi taxi về. Sau đó 5 phút, chồng tôi cũng về trên một chiếc taxi khác. Anh Dương nói với tôi nếu cả hai có gì thì chắc chắn có liên lạc với nhau, nhắc tôi nên kiểm tra điện thoại của chồng.

Quả thật họ có gì mờ ám nên điện thoại của Quốc trống không chẳng có tin nhắn nào. Tôi bèn thử tra số điện thoại của Quỳnh trong điện thoại của chồng tôi thì sốc ngất khi thấy anh lưu tên một anh đồng nghiệp trong công ty. Tôi nhìn lại nhật ký điện thoại thì chồng tôi và Quỳnh đã lén gọi cho nhau rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không hay biết.

Anh Dương báo với tôi trong điện thoại của Quỳnh cũng “ngụy tạo” số điện thoại và xóa hết tin nhắn như thế. Chứng thực chúng tôi đã bị phản bội. Tôi định bốn mặt một lời, làm lớn chuyện nhưng anh Dương nói tôi ráng nhịn để sau khi xong chuyến đi chơi này. Tôi quá sốc và thất vọng về chồng. Không ngờ chồng và bạn thân lại có thể làm trò phản bội tàn nhẫn như thế.

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Sau ngày cưới, Long đi sớm về khuya liên tục với lý do nhiều việc phải tăng ca. Chồng đã nói thế thì Ngân cũng không thể trách móc. Đến một lần chồng đi tắm, Ngân thấy điện thoại của anh trên bàn có một tin nhắn từ một người đồng nghiệp cô cũng biết

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Ngoại tình 53 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Qua đêm nay, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Đang ăn cơm nghe tiếng hàng xóm khóc, chồng vứt bát lao đi như bay, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm nghe tiếng hàng xóm khóc, chồng vứt bát lao đi như bay, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Tôi khiến vợ tự tay "vạch áo cho người xem lưng" hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói

Tôi khiến vợ tự tay "vạch áo cho người xem lưng" hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói

Từ một câu nói hớ của bạn cùng lớp với con gái, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang làm "bố" của một đứa trẻ khác

Từ một câu nói hớ của bạn cùng lớp với con gái, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang làm "bố" của một đứa trẻ khác

Sau đêm "say nắng" với phi công trẻ, cô nàng xinh đẹp rơi vào ác mộng vì bị "tình trẻ" bám riết không rời

Sau đêm "say nắng" với phi công trẻ, cô nàng xinh đẹp rơi vào ác mộng vì bị "tình trẻ" bám riết không rời