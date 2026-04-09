Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Ngoại tình 09/04/2026 20:30

Sau ngày cưới, Long đi sớm về khuya liên tục với lý do nhiều việc phải tăng ca. Chồng đã nói thế thì Ngân cũng không thể trách móc. Đến một lần chồng đi tắm, Ngân thấy điện thoại của anh trên bàn có một tin nhắn từ một người đồng nghiệp cô cũng biết

Mới cưới nhau được 1 một mà Ngân đã viết đơn ly hôn, cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Bạn bè Ngân còn nói Ngân không biết làm vợ, có chút chuyện cũng không cắn răng chịu được. Đàn ông bây giờ ai chẳng có lúc như thế. Nhưng dù ba mẹ Ngân có hỏi nguyên do đòi ly hôn, cô cũng lắc đầu nín thinh. Chồng của cô không ngoại tình, nhưng còn kinh khủng hơn ngoại tình.

Ngân và Long yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cả hai cũng từng chia sẻ nghiêm túc yêu đương, chứ không phải yêu qua đường. Vừa cưới xong, ngay đêm đầu tiên, Long cất luôn nhẫn cưới không đeo. Ngân liền thấy lạ, đàn ông có vợ không đeo nhẫn thì chắc chắn có chuyện mờ ám. Cô liền hỏi chồng lý do thì chỉ nghe anh nói:

 

“Anh đi làm đeo nhẫn vướng víu, đeo hay không thì ai cũng biết em là vợ anh rồi, em cần gì phải lo?”.

Ngân nghe thế cũng chưa vừa lòng nhưng lại không muốn vì chuyện một cái nhẫn mà cãi vã với chồng. Thật ra, ngày trước khi quen nhau đã có một lần Ngân tá hỏa khi thấy chồng nhắn tin với đồng nghiệp. Nhưng thời gian đó hai bên gia đình đã nói chuyện cưới hỏi, Long cầu xin cô tha thứ rất lâu, hứa không bao giờ tái phạm. Vì thương anh nên cô cũng cho qua.

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày cưới, Long đi sớm về khuya liên tục với lý do nhiều việc phải tăng ca. Chồng đã nói thế thì Ngân cũng không thể trách móc. Đến một lần chồng đi tắm, Ngân thấy điện thoại của anh trên bàn có một tin nhắn từ một người đồng nghiệp cô cũng biết:

“Hôm trước ông nói em nào ngon nhỉ? Có chắc là “rau sạch” để nếm không đấy? Tối ông đi chỗ nào thì gọi tôi ra”. 

Ngân thấy tin nhắn thì chết lặng bàng hoàng. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì để chồng không phát hiện. Khi chồng vừa tắm ra thì Ngân giả vờ nói điện thoại của mình hết tiền, mượn điện thoại của anh ấy để gọi cho sếp ngay, vì có công việc gấp. Chồng Ngân nghe thế thì không nghi ngờ mở khóa điện thoại cho vợ.

Ngân cầm ngay điện thoại của chồng đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Cô mở mục tin nhắn ra xem thì thấy có một nhóm chat chủ yếu là gửi hình ảnh, thông tin về những cô gái trẻ đẹp để tán tỉnh rồi hẹn “lên giường”. Ngân phát hiện trong nhóm đó hầu hết là đàn ông có vợ nhưng vẫn vô tư bàn tán về phụ nữ khác.

Ngân lần theo đoạn chat thì thấy dòng tin nhắn của chồng: “Tao bỏ luôn nhẫn cưới ở nhà để không em nào nghi ngờ”. Ngân khóc ròng, trái tim tan nát.

Nhưng sau đó Ngân bình tĩnh chụp lại ảnh màn hình, gửi qua điện thoại của mình rồi xóa tin nhắn trong điện thoại của chồng. Dù cô cực kì sốc và thấy đau lòng nhưng cô vẫn muốn giữ lại bằng chứng để vạch trần chồng. Cô không thể tha thứ cho hành động còn hơn cả ngoại tình này của chồng.

Đến khi bị Ngân ra hỏi thì chồng mới rối rít xin lỗi. Anh nói chỉ mới đi vài lần, vì bị bạn bè dụ dỗ. Nhưng tất cả đều là ăn bánh trả tiền, không hề dây dưa tình cảm. Ngân nghe thế thì chỉ thấy ghê tởm, dứt khoát viết đơn ly hôn, bỏ về nhà mẹ đẻ.

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ đem 5 tỷ đến cầu xin một việc khiến tôi "rụng rời" tay chân

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ đem 5 tỷ đến cầu xin một việc khiến tôi "rụng rời" tay chân

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/4/2026, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/4/2026, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi giơ ra tờ giấy khiến cô ta bật ngửa, mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi giơ ra tờ giấy khiến cô ta bật ngửa, mặt cắt không còn giọt máu

Chết lặng thấy vợ quỳ sụp dưới chân osin, tôi rụng rời khi nghe bí mật mà họ đang trao đổi

Chết lặng thấy vợ quỳ sụp dưới chân osin, tôi rụng rời khi nghe bí mật mà họ đang trao đổi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Bị bạn trai tát, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử và cái kết khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim

Bị bạn trai tát, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử và cái kết khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất nửa cuối tháng 4 dương lịch, ôm trọn tiền tỷ, làm ăn cực phát, Tài Vận thăng hoa, may mắn hơn người, Phúc khí dồi dào

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất nửa cuối tháng 4 dương lịch, ôm trọn tiền tỷ, làm ăn cực phát, Tài Vận thăng hoa, may mắn hơn người, Phúc khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Tôi khiến vợ tự tay "vạch áo cho người xem lưng" hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói

Tôi khiến vợ tự tay "vạch áo cho người xem lưng" hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói

Từ một câu nói hớ của bạn cùng lớp với con gái, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang làm "bố" của một đứa trẻ khác

Từ một câu nói hớ của bạn cùng lớp với con gái, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang làm "bố" của một đứa trẻ khác

Sau đêm "say nắng" với phi công trẻ, cô nàng xinh đẹp rơi vào ác mộng vì bị "tình trẻ" bám riết không rời

Sau đêm "say nắng" với phi công trẻ, cô nàng xinh đẹp rơi vào ác mộng vì bị "tình trẻ" bám riết không rời

Vỏ bọc "chồng quốc dân" sụp đổ chỉ sau một tin nhắn giao hàng: Sự thật về người đàn ông mẫu mực

Vỏ bọc "chồng quốc dân" sụp đổ chỉ sau một tin nhắn giao hàng: Sự thật về người đàn ông mẫu mực

Gã chồng "bậc thầy diễn xuất" lừa dối cả 2 gia đình suốt 7 năm trời chỉ bằng một chiêu thức đơn giản

Gã chồng "bậc thầy diễn xuất" lừa dối cả 2 gia đình suốt 7 năm trời chỉ bằng một chiêu thức đơn giản