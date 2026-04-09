Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Tâm sự 09/04/2026 21:53

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Tôi và Phương quý mến nhau từ khi còn đi học. Khi lên đại học, chúng tôi yêu nhau rồi quyết định sau khi đi làm sẽ kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, Phương làm kế toán trong một công ty tư nhân, khá ổn định và có tương lai. Riêng tôi chật vật nhảy việc tới lui, chưa thể ổn định. Sau cùng, tôi đành làm nhân viên kinh doanh, thu nhập cũng không thể bằng Phương.

Yêu nhau cũng đã lâu, chúng tôi bằng lòng đi quá giới hạn cùng nhau. Sau khi đi làm được 3 năm thì Phương nói với tôi về chuyện cưới xin. Nhưng tôi lúc đó vẫn chưa ổn định công việc, nghĩ rằng mình chưa đủ sức lo cho gia đình. Gia đình tôi cũng không giàu có gì, sợ vợ phải chịu khổ cùng mình. Phương nghe tôi nói thế thì chỉ im lặng.

Sau đó, Phương dần xa cách với tôi hơn, không muốn liên lạc với tôi nữa. Tôi phát hiện Phương có gì đó với vị giám đốc cùng công ty. Đó là người đàn ông hơn tôi về mọi mặt, có thể cho Phương một gia đình như cô ấy mong muốn.

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi 'sốc ngất' khi biết lý do em kết hôn năm ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Chia tay tôi chưa bao lâu thì người yêu cũ lên xe hoa với vị giám đốc giàu có. Thấy Phương hạnh phúc trong hình cưới, tôi đau khổ vô cùng. Về sau, tôi không còn nghe tin tức gì về cô ấy. Tôi phấn đấu không ngừng, sau 4 năm đã lên được vị trị cao. Tôi dành dụm trả góp một căn hộ để cưới vợ. Tôi muốn cưới Linh, người yêu hiện tại, chúng tôi thấu hiểu nhau và muốn tiến tới hôn nhân.

Không thể ngờ được, bỗng một ngày người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy người cũ từng bỏ rơi mình, chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc. Phương khóc lóc kể về người chồng vũ phu, về việc ly hôn chồng. Sau đó, tôi nghe người yêu cũ nói một chuyện vô cùng sốc:

“Em biết mình có lỗi với anh, vì khi yêu anh lại qua lại với Luân (chồng cũ của Phương). Lúc em biết mình có thai thì em không biết con của ai. Nhưng em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và con, em chọn Luân vì nghĩ anh ấy lo được cho mẹ con em đủ đầy. Em không ngờ khi sinh con ra, gia đình chồng cũ đã lén đi xét nghiệm ADN. Kết quả là đứa trẻ không phải con của Luân. Giờ em khổ lắm, em xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Dù sao đây cũng là con trai của anh”.

Tôi nhìn sang đứa trẻ có khuôn mặt giống tôi như đúc đang ngồi kế Phương. Tôi sững người, trong lòng lại vừa buồn vừa vui. Tôi đang có người yêu mời, giờ người yêu cũ lại mang một đứa con đến trước mặt tôi. Tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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