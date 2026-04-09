Lấy chồng có con riêng, tôi 'phát điên' vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Tâm sự 09/04/2026 21:47

Tôi đã gần 30 tuổi nhưng vẫn có mối tình nào vắt vai. Từ nhỏ, tôi đã tự ti khi bản thân không ưa nhìn, gia đình lại nghèo khó.Đến tuổi băm mà vẫn chưa một mình, tôi ngán ngẩm khi được họ hàng mai mối cho những người đàn ông không xăm trổ thì tình tình kì quái.

Thấy tôi cứ từ chối mãi, một bà cô bĩu môi nói tôi đã xấu còn kén chọn. Tôi chẳng thèm đáp lại, cứ nghĩ không lấy chồng thì tôi ở vậy với bố mẹ. Dù sao tôi cũng tự kiếm tiền được, không cần ai phải nuôi. 

Chẳng ngờ được không lâu sau đó thì tôi gặp Quang. Anh làm giám đốc mới nhậm chức mới tới công ty tôi. Sau vài lần làm việc chung thì tôi biết anh cùng quê với tôi, nhưng làm việc và có nhà riêng ở Sài Gòn.

Khi biết người đàn ông hoàn hảo như Quang đã ly hôn và có con gái 5 tuổi, tôi vui thầm trong lòng. Tôi từng gặp con gái của Quang, con bé vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn. Anh nói chỉ khi gặp tôi thì bé My mới nói chuyện nhiều như thế. Chắc có lẽ là vì tính tôi thường được con nít thích.

Cũng nhờ vào bé My mà tôi và Quang ngày càng có tình cảm với nhau. Chúng tôi thường đi chơi, mua sắm cùng nhau. Thấy con gái ngày càng quý tôi thì Quang càng thể hiện tình cảm với tôi nhiều hơn.

Nửa năm sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng không chê bai Quang từng ly hôn, còn mừng vui vì tôi có người yêu. Vì Quang có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, chỉ có khuyết điểm duy nhất là từng ly hôn và có con riêng.

Sau ngày kết hôn, tôi cùng chồng và con riêng ở một căn nhà 2 tầng ở ngoại ô. Nhà anh cũng gần nhà bố mẹ, tiện để ông bà trông cháu. Bố mẹ chồng tôi cũng không tệ bạc gì với tôi, dù tôi từng nghe qua hai người khó vốn khó tính.

Nhưng thời gian gần đây chồng tôi đi công tác, tôi hoảng sợ khi thấy một chuyện kì lạ. Nhà của chúng tôi ở ngoại ô, cây cỏ xung quanh rất nhiều. Cứ đến tối, tôi nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ thì thấy một bóng trắng trong bụi cây.

Ban đầu tôi nghĩ la do mình nhìn nhầm nhưng đêm nào tôi cũng toát mồ hôi khi thấy bóng trắng đó. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn rõ hơn thì chỉ biết đó là một người mặc đồ trắng, tôi càng thấy kinh sợ hơn.

Tôi kể chuyện này cho chồng nghe thì anh nói chắc do tôi chưa quen. Đến một đêm trời mưa, khi tôi đang ngồi chơi với bé My thì nghe tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc tai rũ rượi, toàn thân ướt sũng. Tôi định không mở cửa nhưng cô ta gõ cửa liên tục, còn khóc lóc gọi tên bé My. Tôi linh cảm đây là người phụ nữ có quan hệ với bé My.

Tôi lấy hết can đảm mở cửa thì nghe thấy người phụ nữ này càng khóc lớn hơn, van xin tôi cho gặp con gái, vì cô ấy chính là mẹ của bé My. Thấy cô ấy thảm thương quá nhưng tôi chỉ dám cho cô ấy đứng ngoài cửa nhìn con gái đang ở trong nhà. Vì bé My sợ người lạ, không dám đi ra.

Sau một hồi khóc lóc, tôi thấy cô ấy đã bình tĩnh lại rồi khẽ nói với tôi:

“Em đừng dại dột như chị, anh ta lấy vợ về chỉ để nuôi con cho mình thôi. Sau đó anh ta sẽ ra ngoài lăng nhăng với hàng tá phụ nữ khác. Em cẩn thận có ngày bị họ tống cổ ra ngoài như chị. Bố mẹ anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Em nhìn chị bây giờ đi, ra đi không có một đồng, lại mất con”.

Đợi trời tạnh mưa thì người phụ nữ này cũng rời đi, không hề làm chuyện quá đáng với tôi và bé My. Nhưng sau đêm đó, những lời cảnh báo của cô ấy khiến tôi băn khoăn lo sợ. Chẳng lẽ Quang ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cưới người chẳng có gì nổi bật như tôi để nuôi con anh ta thật sao?

Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Khi về tới nhà, thì thấy cả gia đình đang ngồi đợi. Bố mẹ tôi đi chơi đột nhiên về sớm, tôi bèn hỏi lý do thì thấy bố giận đùng đùng quát tôi: “Con nghĩ sao mà đi xét nghiệm ADN thằng bé vậy?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Ngoại tình 53 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Qua đêm nay, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi "phát điên" vì bóng trắng bí ẩn lấp ló trước cửa phòng mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Đang ăn cơm nghe tiếng hàng xóm khóc, chồng vứt bát lao đi như bay, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm nghe tiếng hàng xóm khóc, chồng vứt bát lao đi như bay, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau gặp lại tôi "sốc ngất" khi biết lý do em kết hôn năm ấy

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ đem 5 tỷ đến cầu xin một việc khiến tôi "rụng rời" tay chân

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ đem 5 tỷ đến cầu xin một việc khiến tôi "rụng rời" tay chân

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi giơ ra tờ giấy khiến cô ta bật ngửa, mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi giơ ra tờ giấy khiến cô ta bật ngửa, mặt cắt không còn giọt máu

Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh

Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt