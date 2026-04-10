Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 17:50

3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết.

Tuổi Sửu

Quý nhân trợ vận giúp cho người tuổi Sửu sẽ có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ đó, tuổi này thu được một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào. Những kế hoạch đang tiến triển theo đúng như những gì mà người tuổi này vạch ra trước đó. Nhất là những người làm ăn kinh doanh sẽ nhận được nguồn lợi nhuận “khủng” từ việc đầu tư làm ăn. Riêng những người làm công ăn lương thì nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đều. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Người độc thân tìm thấy được đối tượng phù hợp để nói chuyện hẹn hò, yêu đương. Hơn thế, đào hoa vượng giúp cho mối quan hệ này tiến triển tốt hơn mỗi ngày.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không thực sự dễ dàng. Những mối quan hệ làm ăn không “thuận buồm xuôi gió” khiến cho người tuổi này vướng vào những chuyện thị phi không đáng. Song, bản mệnh cũng không được chủ quan nếu không muốn rắc rối xuất hiện thêm nữa. 

Về vận tình duyên, các cặp đôi sẽ có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm và thói quen sinh hoạt. Mỗi khi bên cạnh nhau cả hai đều thấy vui vẻ và thoải mái. Một số bạn đang tính chuyện sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được trao nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân. Do đó, bạn cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng để cấp trên phải thất vọng. Con giáp này nhận được thông tin tích cực về lương thưởng với khoản thu mới không nhỏ. Tuy nhiên, thời gian tới bạn sẽ phải chi một khoản khá lớn nên nếu có thể hãy tìm thêm công việc tay trái để nâng cao thu nhập.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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