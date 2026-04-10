Qua đêm nay (10/4/2026), 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Qua đêm nay (10/4/2026), tuổi Ngọ cảm thấy được yêu thương, quan tâm chăm sóc tận tình trong ngày có Tam Hợp. Với những thăng trầm vừa qua, bạn cũng càng hiểu hơn giá trị của tình yêu trong cuộc sống của mình. 

Qua đêm nay (10/4/2026), 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dường như tuổi Ngọ không sợ chút áp lực nào trong ngày hôm nay vì với sự nâng đỡ của Chính Ấn bạn đi đâu cũng thấy cơ hội. Bạn có khả năng phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà người khác thường không nhận thấy.
 

 Hỏa - Mộc tương sinh cho thấy tài lộc đang được cải thiện từng ngày. Tình hình tài chính của bạn sẽ diễn ra khá trôi chảy, nhanh chóng. Dù có gặp trở ngại gì, bạn cũng sẽ sớm vượt qua. 

Con giáp tuổi Thân 

Qua đêm nay (10/4/2026), thuận lợi để tuổi Thân tiến hành các hoạt động cầu tài, bởi cát tinh Chính Tài mang tới nguồn cát khí vượng, sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Thân sẽ dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này.

Qua đêm nay (10/4/2026), 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bản mệnh có những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng, đầu tư ngay từ lúc nhiều người chưa biết nên thu được thành quả rất đáng tự hào. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

Ngũ hành tương sinh sẽ giúp chuyện tình cảm của tuổi Thân thêm phần tươi mới hơn. Tình yêu của bạn đang trong giai đoạn lãng mạn, ngọt ngào, bạn đang say đắm trong tình yêu và muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.

Con giáp tuổi Sửu 

Qua đêm nay (10/4/2026), Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương giao cho bạn những công việc quan trọng hoặc tiến cử bạn vào những vị quan trọng trong tập thể.

Qua đêm nay (10/4/2026), 3 con giáp hân hoan đón Tài Lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hãy tin tưởng hơn vào bản thân và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn vốn là người có tài và còn nhiều khả năng tiềm ẩn chưa được khám phá, hãy nhân lúc này để phát triển bản thân. 

Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11, 12 tháng 4), 3 con giáp hanh thông Phát Tài, có Phúc ắt có phần, đổi đời giàu sang, nhanh chóng hóa đại gia

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11, 12 tháng 4), 3 con giáp hanh thông Phát Tài, có Phúc ắt có phần, đổi đời giàu sang, nhanh chóng hóa đại gia

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hanh thông Phát Tài, có Phúc ắt có phần, đổi đời giàu sang, nhanh chóng hóa đại gia trong 2 ngày cuối tuần (11, 12 tháng 4) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc